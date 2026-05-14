Juventus, Kolo Muani torna in pole position, Spalletti vuole anche Kim: e Cambiaso al Como si può fare

Il francese è di nuovo l'obiettivo prioritario al netto del destino di Vlahovic, a breve summit con il Psg che chiede non meno di 40 milioni

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Al di là delle dichiarazioni ad uso e consumo dell’informazione, le segrete stanze della Continassa saranno molto movimentate, in estate. Perché se è vero che a questa Juventus basterebbero 2-3 innesti di valore per renderla competitiva, è altrettanto vero che un restyling in rosa verrà comunque fatto.

Juventus, sarà un’estate calda

Spalletti e Chiellini lo sanno bene: saranno loro, insieme al ds Ottolini, ad affiancare Comolli, che in questa sessione di mercato non sarà più “uomo solo al comando”. Le parole recenti di Elkann, che ha evitato di nominare il dirigente francese, hanno il chiaro sapore dell’ultimatum. Questa volta non si può sbagliare, perché la massima ambizione della Juventus non può e non deve essere quella di raggiungere il quarto posto.

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Kolo Muani primo obiettivo

E’ certo operazione ardua distinguere le voci dalle vere trattative, dunque meglio cominciare dai fatti accertati: al netto del destino di Vlahovic, serve un altro attaccante che dia certe garanzie. Il nome tornato prepotentemente di moda è quello di Kolo Muani, per il quale ci sarà presto un summit con il Psg. Il calciatore rientrerà dal prestito al Tottenham ma non è nei piani di Luis Enrique, e sta spingendo per tornare a Torino dove si era trovato molto bene nella precedente esperienza.

Kolo Muani vuole la Juve

Kolo Muani per la Juventus rappresenta un autentico jolly offensivo, dato che è in grado sia di fare la prima punta in solitaria, sia la spalla offensiva e sia, all’occorrenza, di allargarsi sull’esterno. A Torino si era ambientato bene, le sue doti sono già note così come l’impatto in zona goal che è stato importante nei sei mesi che riportarono i bianconeri in Champions. Oggi il francese è considerato una priorità certo, non a qualunque cifra: il Psg lo valuta attorno ai 40 milioni, naturalmente andrà trovata la formula giusta.

Spalletti chiede Kim, Como su Cambiaso

Nel frattempo Spalletti insiste per avere anche un centrale difensivo da aggiungere a Bremer e Kelly, anche perché Gatti non è considerato incedibile. Il nome che non è mai tornato di moda è quello del coreano Kim, in forza al Bayern Monaco, che ha vinto lo Scudetto a Napoli proprio con il tecnico toscano. Sul fronte cessioni, invece, va registrato il persistente interesse del Como per Andrea Cambiaso: il terzino sinistro guadagna 2,4 milioni, cifra che sarebbe sostenibile per la società lariana, e la Juventus lo valuta non meno di 30 milioni. Riflessioni in corso, al netto di quella che sarà la volontà del giocatore.