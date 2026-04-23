Juventus, Koopmeiners la chiave per rinforzare la mediana: se va via assalto a uno tra Lobotka, Kessie o Ederson

Il centrocampista olandese è sul mercato, bisogna venderlo almeno a 30 milioni per non effettuare una minusvalenza: per ora non ci sono offerte, ma Spalletti ha già fatto tre nomi in caso di cessione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le squadre di successo hanno spesso la fisionomia degli allenatori che le guidano: Luciano Spalletti rappresenta un sapiente mix tra la scuola italiana classica e le novità che arrivano dal continente. Solida e aggressiva, compatta e concreta, a tratti convincente e mai fine a se stessa. E’ la Juventus che è venuta fuori, come soltanto un toscano di mare con lo sguardo sul mondo può essere.

Juventus, la cura Spalletti

Di conseguenza servono i giocatori adatti: se non ci sono, si adattano quelli che si hanno. Chiedere in particolare a Manuel Locatelli e Weston McKennie: le loro carriere sono decollate, i rinnovi contrattuali hanno sancito uno status di ormai intoccabili. Chiede anche a Khephren Thuram, ormai prossimo alla maturazione completa, che non ha mancato di elogiare pubblicamente il tecnico. Un discorso che, volendosi limitare al centrocampo, non può valere anche per Teun Koopmeiners.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve-Koopmeiners, futuro in bilico

L’olandese, fiore all’occhiello della campagna acquisti bianconera di due anni fa, ha rappresentato la delusione più cocente. Spalletti lo aveva inizialmente riciclato in braccetto difensivo sinistro, ma se il suo contributo in fase propositiva è stato valido, altrettanto non può dirsi quando c’è stato da difendere. E siccome i difensori tendenzialmente devono saper difendere, l’olandese è tornato a centrocampo dove però non è riuscito a imporsi. Salvo l’estemporeaneo exploit della sfortunata notte contro il Galatasaray, l’anonimato è rimasto compagno inseparabile della sua avventura in bianconero.

Koopmeiners sul mercato

Inevitabile che l’olandese sia sul mercato: la sua quota di ammortamento si aggira attorno ai 30 milioni, una cifra non esattamente semplice da reperire. L’agente dell’olandese è stato nei giorni scorsi alla Continassa e le prossime mosse saranno quelle che porteranno il giocatore a trovare una nuova sistemazione, possibilmente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto che non facciano fare minusvalenza a bilancio alla Juventus.

Juventus, tre nomi per la mediana

Al netto della trattativa per Bernardo Silva, che presto potrebbe entrare nel vivo, la partenza dell’olandese consentirebbe al club bianconero di affondare per un altro colpo importante a centrocampo. Tre i nomi all’occhiello, una volta accantonata l’ipotesi Tonali e quasi sfumato Goretzka.

Lobotka, il pallino di Spalletti

Innanzi tutto un vecchio pallino di Spalletti, ossia Stanislav Lobotka del Napoli che è in scadenza 30 giugno 2027 e quindi con un margine di manovra al ribasso nelle cifre per il cartellino. Regista puro, ha vissuto proprio con il tecnico toscano la sua miglior stagione vincendo il campionato a Napoli. In scadenza a giugno 2026 c’è Franck Kessie, vecchio pallino della Juventus: l’ex Atalanta e Milan lascerà l’Arabia e l’Al-Ahli a parametro zero.

Ederson il sogno proibito

Infine Ederson dell’Atalanta, il cui valore è stimato intorno ai 50 milioni di euro. Piace all’Atletico Madrid, ma il suo contratto scade nel giugno 2027: a meno che non arrivi un rinnovo, è lecito immaginare che una eventuale cifra per strapparlo agli orobici possa essere inferiore.