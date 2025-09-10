Juventus, Koopmeiners dalle esclusioni con l’Olanda alla chance con l’Inter: come può fare la differenza per Tudor

Dopo la tribuna con la Polonia e la panchina con la Lituania, il centrocampista potrebbe partire titolare nel derby d’Italia in una posizione nuova in questa stagione

Settimana di alti e bassi per Teun Koopmeiners, che dopo aver ingoiato una doppia delusione con l’Olanda potrebbe ritrovarsi titolare nella gara più importante per la Juventus di questo inizio stagione, il derby d’Italia con l’Inter. Ecco come può fare la differenza per Igor Tudor.

Koopmeiners, doppia delusione con l’Olanda

Convocato dal c.t. dell’Olanda Ronald Koeman per il turno di qualificazioni per i Mondiali 2026, in nazionale Teun Koopmeiners ha dovuto ingoiare un doppio boccone amaro. Il centrocampista della Juventus è infatti finito in tribuna nella partita pareggiata dagli Oranje contro la Polonia, mentre è andato in panchina nel rocambolesco 3-2 ottenuto dall’Olanda in Lituania, senza però mai mettere piede in campo. L’ex Atalanta, di fatto, sembra aver compiuto un ulteriore passo indietro nelle gerarchie di Koeman e ora rischia seriamente di non partecipare ai Mondiali.

L’occasione con l’Inter

Per sua fortuna, però, al rientro in Italia Koopmeiners potrebbe immediatamente avere una chance per riscattarsi e rilanciarsi anche agli occhi del suo c.t.. L’infortunio di Francisco Conceiçao e la condizione ancora non ottimale di Edon Zhegrova spingono infatti Igor Tudor a provare una soluzione inedita per la gara di sabato contro l’Inter: Koopmeiners è infatti candidato a una maglia da titolare nella posizione di trequartista destro nel 3-4-2-1 o da terzo centrocampista in caso di passaggio al 3-5-2, posizione nella quale però Tudor potrebbe anche scegliere McKennie. Sullo sfondo, resta anche l’opzione del 3-4-1-2 con Yildiz dietro a David e Openda.

Ripagare Tudor

In questa stagione Tudor ha utilizzato Koopmeiners da centrocampista, come alternativa a Manuel Locatelli. Tuttavia la situazione di emergenza in attacco e la forza di un avversario del valore dell’Inter potrebbe spingere il croato a dare una nuova occasione da titolare all’olandese: in pre-campionato il tecnico croato ha affermato di stimare l’ex Atalanta, spiegando però che avrebbe avuto bisogno di un lavoro atletico specifico per recuperare la forma migliore.

Koop quel lavoro l’ha svolto e contro l’Inter Tudor potrebbe preferire la sua capacità di abbinare fisicità e qualità tecnica al dinamismo di McKennie o alla presenza di una punta, che rischierebbe di sbilanciare troppo la Juve. Contro i nerazzurri, dal canto suo, Koopmeiners si giocherebbe tutto: la possibilità di convincere Tudor a fidarsi di lui e di trasformarsi finalmente, dopo una lunga attesa, in un giocatore in grado di fare la differenza per i bianconeri.