Juventus, per Koopmeiners nessun aiuto dall’Olanda di Koeman e dai Mondiali: mercato a rischio stop

Teun Koopmeiners rischia di restare un problema insoluto per la Juventus anche dopo i Mondiali: il club bianconero si augura un buon torneo con l’Olanda del c.t. Ronald Koeman da parte del centrocampista, nella speranza che il suo cartellino si rivaluti e che possano arrivare delle offerte da altre squadre. Ma il debutto dell’ex Atalanta contro il Giappone è stato tutt’altro che incoraggiante.
- Juventus, Mondiali in salita per Koopmeiners
- Juve-Koopmeiners, nessun aiuto da Koeman
- Koopmeiners fuori ruolo col Giappone
- Juventus rassegnata
Juventus, Mondiali in salita per Koopmeiners
Dopo la convocazione con l’Olanda strappata da Teun Koopmeiners per i Mondiali 2026, la speranza della Juventus era chiara: nei piani del club bianconero, la presenza nel torneo nordamericano avrebbe aiutato l’olandese a rivalutare il suo cartellino e a richiamare magari l’attenzione di qualche squadra interessato poi ad acquistarlo. La gara di debutto degli Oranje contro il Giappone, però, è stata tutt’altro che incoraggiante per la Juve: il Mondiale di Koopmeiners appare infatti decisamente in salita.
Juve-Koopmeiners, nessun aiuto da Koeman
Ronald Koeman, c.t. dell’Olanda, sembra infatti tutt’altro che intenzionato a dare una mano alla Juventus nel recuperare Koopmeiners. Contro il Giappone, infatti, Koopmeiners gli Oranje si sono schierati con un 4-3-3 che, anche per la concorrenza degli interpreti andati in campo, lascia poche speranze a Koop per una maglia da titolare. Koeman ha confermato la linea mediana composta dal regista De Jong in mezzo a due mezz’ali offensive come Gravenberch e Reijnders: un terzetto provato a lungo nelle qualificazioni e soprattutto nelle amichevoli pre-Mondiali che appare assolutamente intoccabile per il c.t. degli arancioni.
La linea difensiva a quattro, inoltre, induce a pensare che Koopmeiners non verrà preso in considerazione neanche per giocare nel pacchetto arretrato: quando ha agito da difensore, l’ex Atalanta l’ha fatto esclusivamente in una linea a tre.
Koopmeiners fuori ruolo col Giappone
A rendere ancora più spesso il velo di pessimismo sul Mondiale di Koopmeiners è poi arrivata la scelta tattica presa da Koeman nel corso della gara. Al 71’, con l’Olanda sul 2-1, lo juventino ha fatto il suo ingresso in campo non per sostituire uno dei tre centrocampisti, bensì per rimpiazzare sulla destra l’esterno offensivo Summerville. Quando Reijnders è uscito, invece, ha lasciato il posto in mezzo a Quinten Timber.
Quella di Koeman è stata una mossa chiaramente difensiva che non ha pagato né per l’Olanda – gli arancioni hanno completamente perso il pallino del gioco, favorendo la rimonta del Giappone – né per Koopmeiners, apparso nettamente in difficoltà in un ruolo non suo.
Juventus rassegnata
L’alba del Mondiale di Koopmeiners, dunque, è tutt’altro che luminosa. Giovanni Carnevali, l’uomo nuovo arrivato al vertice dell’area sportiva della Juventus, non dovrà aspettarsi alcun aiuto da Koeman e lavorare già da oggi, senza aspettare la fine del torneo americano, per trovare una soluzione al problema Koopmeiners: la Juve dovrà rassegnarsi ad aver fatto, col suo acquisto, uno dei peggiori acquisti della sua storia recente e a dover fare i conti con un’inevitabile minusvalenza.