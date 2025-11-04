Juventus: Koopmeiners promuove Spalletti per il nuovo ruolo, poi la frecciata a Tudor

L’olandese, confermato titolare in difesa dall’allenatore toscano, ha parlato delle differenze con la precedente gestione tecnica

Confermato come difensore contro lo Sporting, Teun Koopmeiners ha giocato una buona gara confermando i progressi già visti con la Cremonese: dopo la gara l’olandese ha parlato bene di Luciano Spalletti e lanciato una frecciata a Igor Tudor.

Juventus, Koopmeiners confermato difensore

Un piccolo passo alla volta, Teun Koopmeiners sta ricostruendosi come giocatore, dopo una prima annata disastrosa alla Juventus e un avvio di stagione complicato anche sotto Igor Tudor. Contro la Juventus Koop ha giocato una gara positiva, soprattutto quando si è trattato di avviare la manovra dalla retroguardia. Sul lento recupero dell’olandese sta incidendo anche la scelta di Luciano Spalletti di arretrarlo in difesa, nella posizione sul centro-sinistra del terzetto difensivo bianconero. Una posizione che, come rivelato dallo stesso Koopmeiners, l’ex Atalanta sembra apprezzare parecchio.

Il nuovo ruolo

“In questa posizione mi trovo molto meglio”, ha confessato Koopmeiners nel post gara su Sky Sport, ammettendo quindi di aver abbracciato con piacere la novità proposta da Spalletti. “Mi piace perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta come ho fatto all’inizio di questa stagione – ha poi continuato Koopmeiners -. Mi piace avere la palla tra i piedi e questo lo posso fare sia partendo da dietro, in una posizione che ho già fatto in Olanda prima, sia da mediano”.

La frecciata a Tudor

Continuando nel suo racconto, Koopmeiners ha svelato di aver già chiesto di poter giocare in posizione più arretrata anche in precedenza, ma di non essere stato ascoltato. Nel raccontarlo, l’olandese lancia una frecciata a Igor Tudor. “L’ho detto anche alla società e mister Spalletti lo sa, mi conosce e sono contento, anche mi dispiace non aver vinto oggi”, le parole di Koopmeiners, che poi aggiunge: “Sicuramente Spalletti è diverso dall’altro allenatore, perché lui è unico”. Tudor, invece, è nel passato: sia della Juventus che di Koop.