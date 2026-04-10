Il centrocampista olandese dovrebbe partire titolare contro l’Atalanta, complice l’assenza di McKennie: una chance cruciale per convincere allenatore e società

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La Juventus si prepara alla sfida contro l’Atalanta con un osservato speciale: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese si gioca il futuro in questo finale di stagione tra nuovo ruolo, la fiducia di Luciano Spalletti da conquistare e un rendimento finora al di sotto delle aspettative. Contro la sua ex squadra, complice la squalifica di Weston McKennie, partirà titolare: un’occasione da sfruttare a tutti i costi.

Juventus, effetto Spalletti: rinnovo e mercato

I bianconeri puntano alla Champions League, rinvigoriti dal rinnovo di Spalletti fino al 2028. All’ex ct della Nazionale saranno affidati pieni poteri: non solo allenatore, ma vero e proprio manager in stile inglese. La lista della spesa da consegnare a Damien Comolli e John Elkann è già pronta, ma le ultime sette giornate di campionato saranno decisive anche per valutare chi potrà far parte del nuovo progetto.

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Tra i calciatori sotto osservazione c’è Koopmeiners, il grande colpo firmato da Cristiano Giuntoli, che, finora, non è riuscito a esprimersi sui livelli mostrati con l’Atalanta. E proprio contro la Dea, contro il suo passato, l’olandese avrà la chance di mostrare il suo talento. Un’occasione da cogliere al volo – forse una delle ultime – per cambiare il proprio futuro in bianconero.

Koopmeiners titolare contro l’Atalanta: occasione decisiva

La squalifica di McKennie spalanca le porte a Koopmeiners l’opportunità di tornare titolare dopo la panchina col Genoa e le tre gare contro Pisa, Udinese e Sassuolo in cui è stato chiamato in causa solo nella ripresa. Dopo oltre un mese – l’ultima nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico con la Roma – il centrocampista costato quasi 60 milioni nell’estate del 2024 scenderà in campo di nuovo dal primo minuto.

E lo farà nel match più simbolico: a Bergamo, dove sotto la guida di Gian Piero Gasperini aveva raggiunto il picco della sua carriera. Poi la rottura: il braccio di ferro con il club bergamasco per forzare il trasferimento alla Juventus e, da lì, un rendimento che non è mai riuscito a convincere pienamente né allenatori né tifosi. Ora, a sette giornate dalla fine, il tempo è (quasi) finito: Koop si gioca tutto.

Il nuovo ruolo e l’esame Spalletti

La missione di Teun in quest’ultimo scorcio di campionato è chiara: convincere Spalletti a puntare su di lui nella Juve del futuro. Dopo essere stato impiegato perfino da braccetto sinistro nella difesa a tre, l’olandese non ha mai avuto un ruolo centrale nel passaggio al 4-2-3-1 liquido concepito dall’allenatore toscano.

Utilizzato in corso d’opera soprattutto al posto di Khephren Thuram e Manuel Locatelli nei due di centrocampo, questa volta Koopmeiners sarà chiamato a sostituire il jolly McKennie. Contro l’Atalanta si va verso un 4-3-3, con il classe ’98 candidato a occupare il ruolo di mezzala sinistra. Novanta minuti per ribaltare le gerarchie, cancellare le polemiche e dimostrare di avere le qualità per essere parte integrante del nuovo corso bianconero.

Conferma o cessione? Gli scenari

Il tempo non gioca certo a favore dell’olandese, che in estate disputerà i Mondiali nordamericani. Un exploit con la sua nazionale potrebbe aumentare il valore di un cartellino deprezzato dal suo rendimento deludente ai piedi della Mole. Da qui a fine stagione, ogni scenario resta aperto.

Il club è pronto ad ascoltare eventuali offerte – con la pista turca che rimane sullo sfondo – ma allo stesso tempo è consapevole di avere tra le mani un giocatore che, sulla carta, può ancora rivelarsi prezioso. Molto dipenderà da Spalletti. L’allenatore toscano ha dimostrato nell’arco della sua carriera di saper valorizzare il talento ed è proprio per questo che nelle ultime giornate gli occhi saranno puntati sul classe 1998. Ora o mai più: il futuro di Koopmeiners in bianconero si decide nelle prossime sette partite.