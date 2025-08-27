Juventus, Kostic è l'usato sicuro: per Vlahovic ipotesi Premier League, rebus Nico Gonzalez

L'esterno serbo resta a Torino: sostituirà lo squalificato Cambiaso contro Genoa e Inter. Sull'attaccante l'interesse del Newcastle se Isak dovesse andare al Liverpool, l'argentino "blocca" ancora Zhegrova

L’abusata definizione delle sliding doors è quanto mai adatta a descrivere gli ultimi giorni di calciomercato, quando i piani non contano più ma importa soltanto la tempistica. E’ il caso di quasi tutte le squadre di serie A, Juventus in primis.

Juventus, Kostic da esubero a titolare

Perché i bianconeri stanno provando a snellire la rosa a disposizione di Tudor, ma al tempo stesso a completarla con tasselli mancanti che potrebbero risultare fondamentali nella stagione che sta iniziando. Tra questi, rispolverare risorse accantonate nell’ultimo anno potrebbe rappresentare una strategia vincente, al netto di non poter sapere quanto sia stata voluta e quanto determinata dalla mancanza di offerte. Sia come sia, Filip Kostic resterà in bianconero e potrebbe ritagliarsi un ruolo importante, seppure da seconda linea.

Kostic, la risorsa di Tudor

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’esterno mancino non verrà ceduto dalla Juve in questa sessione di mercato e dovrebbe rimanere in rosa come vice Cambiaso. Vista la squalifica dell’azzurro per le prossime due partite, il serbo dovrebbe partire titolare sia a Marassi contro il Genoa, sia allo Stadium contro l’Inter. Alternative non ce ne sono, e Kostic è comunque un giocatore affidabile che nel primo anno in bianconero fece molto bene.

Djalò ceduto al Besiktas

Tra le uscite che si sono concretizzate, dopo la partenza di Douglas Luiz e il prestito di Arthur al Gremio, c’è quella di Tiago Djalò, ceduto a titolo definitivo al Besiktas. L’operazione si è conclusa sulla base di un accordo da 3,5 milioni di euro più un milione di bonus, il difensore era sbarcato alla Juve nel gennaio del 2024 ma non è mai riuscito a imporsi totalizzando una sola presenza ufficiale in maglia bianconera.

Vlahovic, ipotesi Newcastle

Ma le uscite “pesanti” bloccano gli ultimi colpi in entrata: e se la trattativa per Kolo Muani procede a prescindere dal destino di Dusan Vlahovic, il serbo rappresenta comunque una spina nel fianco per Comolli. Secondo quanto riportato da TEAMtalk l’attaccante della Juventus, qualora dovesse salutare i bianconeri, preferirebbe trasferirsi in Inghilterra. Per questa ragione Newcastle e Liverpool starebbero tenendo d’occhio la situazione. L’interesse per il serbo da parte delle due squadre -però – è legato al futuro di Alexander Isak, che continua a essere desideroso di trasferirsi ad Anfield.

Molina “blocca” Nico Gonzalez

Resta sullo sfondo l’ipotesi Milan, che dopo Boniface deve rinunciare anche ad Harder: Allegri ha bisogno di un attaccante, e con Dusan i rapporti sono sempre stati buoni. Situazione intricata anche per quanto riguarda Nico Gonzalez: l’argentino ha l’intesa con l’Atletico Madrid ma bisognerà trovare quella con la Juve. Il tutto, però, è condizionato dalla partenza di Molina, che – riporta “As” – avrebbe già detto no al Nottingham Forest e che sembra deciso a riprendersi un posto da titolare con Simeone per puntare alla convocazione per i Mondiali. Al destino di Nico Gonzalez è indissolubilmente legato quello di Edon Zhegrova, che aspetta soltanto una chiamata da Torino. Ottenuto anche il passaporto comunitario, non andrebbe nemmeno ad occupare uno slot extra.