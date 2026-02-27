Juventus, l'accusa a Comolli: "Ha sbagliato più l'Uefa a mandare quell'arbitro o chi ha comprato Openda e Zhegrova?"

E' ancora tempo di processi dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League, Fabio Ravezzani invita il dg a guardare più agli errori commessi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe ’88, João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Juve-Galatasaray che ha fatto infuriare Spalletti e tutto il mondo bianconero per la direzione nel ritorno dei playoff di Champions, è stata forse davvero una scelta infelice del designatore Rosetti. Oltre alla scarsa esperienza internazionale (solo nella scorsa stagione aveva arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine) c’era anche un precedente bollente.

Il precedente anti-Juve dell’arbitro Pinheiro

In un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concesse un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze era lampante e scomposto, ma l’arbitro fischiò invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finì 1-1. Il 37enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico ma la maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo di Comolli

Da qui lo sfogo del dg bianconero Comolli che ieri da Londra si è lamentato dicendo: “Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro però, l’espulsione di Kelly, è stata assolutamente frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions”.

La frecciata di Ravezzani

Parole che non sono sfuggite a Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia punge su X/twitter scrivendo: “Ha ragione Comolli. Probabilmente la UEFA ha sbagliato a mandare Pinheiro ad arbitrare. Ma che dire di chi ha mandato Openda, David e Zhegrova a giocare nella Juve?”.

La replica dei tifosi sui social

Tante le reazioni: “Boccerei solo Openda, Zhegrova è entrato bene in partita peccato per l’errore sulk possibile 4 a 0, mentre David non è sicuramente un bomber ma aiuta moltissimo in fase di costruzione e di sponda” e poi: “Osservazione perfetta (tra l’altro, fossero solo loro 3….il terzetto koop, Luiz e Nico resterà tristemente nella storia, 150 milioni circa per 3 giocatori inutili)” e anche: “C’è una differenza fondamentale. Comolli ha un capo che paga di propria tasca gli eventuali errori delle proprie scelte e dei propri dipendenti. Chi paga invece quando a sbagliare sono gli arbitri e i vertici arbitrali?”

C’è chi scrive: “Ragionamento abbastanza populistico. Chi ha responsabilità sportive e di mercato (e ci sono) non per forza deve subire danni per la scelta di organizzazioni sovraordinate che dovrebbero garantire la legittimità della competizione sportiva” e poi: “Solo Openda si poteva evitare, ma Zhegrova è un buon cambio e David era stato preso come riserva di Vlahovic ma si è infortunato” e anche: “Gli algoritmi di Comolli, vanno leggermente messi a punto, giusto un pochino”, oppure: “uno lo sbaglio negli acquisti lo può fare, un giudice no. La differenza sta qui. In qualsiasi campo un giudice non può e non deve sbagliare e nel caso di errore ci deve essere un giudice terzo per riparare all’errore”

Il web è scatenato: “Le squadre veramente forti vincono nonostante l’arbitraggio e probabilmente lo avremmo fatto con giocatori all’altezza al posto di quei tre” e poi: “Zhegrova, una scommessa, arrivato ad un prezzo accettabile. Ma ha visto i numeri che avevano gli altri due negli anni precedenti? Se non sono riusciti ad inserirsi nel contesto Juve, quindi merita gli arbitri come La Penna o Pinheiro? ” e infine: “Gli arbitri sono giudici. Basta mettere i loro errori sullo stesso piano degli errori dei calciatori che per definizione fanno un altro mestiere”.