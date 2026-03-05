Juventus, l’annuncio di Milik dopo un calvario di quasi due anni. E dall’Inghilterra arriva l’assist di Douglas Luiz

Sorpresa alla Continassa, c'è anche Milik: il polacco potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per Juve-Pisa. Intanto Douglas Luiz ritrova la sua forma in Premier

Ritorno a sorpresa in casa Juventus: Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante polacco è diventato ormai mitologico per i tifosi della Juventus, che non lo vedono in campo dall’aprile del 2024. Nonostante nel suo periodo attivo con la Juventus abbia fatto vedere cose molto buone in un periodo veramente buio per i bianconeri, ormai l’ex Napoli è diventato un meme tra i tifosi juventini. Poi c’è l’altro lato della medaglia: un calvario lungo 648 giorni, senza poter fare quello che ti piace di più al mondo. Ora Milik sembra tornato e potrebbe essere a disposizione di Spalletti per la partita contro il Pisa.

Il calvario di Milik

L’ultima partita ufficiale di Milik risale al 25 maggio del 2024, quando Montero, allenatore ad interim dopo l’esonero di Allegri, lo schierò titolare nell’ultima partita della stagione contro il Monza. Qualche giorno scende in campo con la maglia della Polonia per l’amichevole contro l’Ucraina, ma deve uscire dopo cinque minuti per un infortunio al ginocchio. Da lì il vuoto: una serie di infortuni gravissimi al ginocchio, che di conseguenza hanno provocato altri problemi muscolari a bicipite femorale, adduttore e polpaccio per il tanto tempo senza tornare a correre e giocare in campo.

Magari i tifosi possono essersi dimenticati di lui, ma il club gli è sempre stato accanto e lo ha seguito nel lunghissimo percorso di riabilitazione. Tant’è che nell’aprile del 2025, quando era già quasi un anno che non si vedeva in campo, la Juventus ha annunciato di aver rinnovato il contratto fino al 2027. Le ipotesi fanno pensare più a una mossa strategica per spalmare lo stipendio dell’ultima stagione in due stagioni. Lo stesso Milik ha rinunciato a una parte dello stipendio della scorsa passata solamente sui lettini dell’infermeria. Ma comunque la società non lo ha abbandonato. E ora il polacco sembra pronto a tornare.

Milik torna tra i convocati? Il messaggio emozionale

Sui social ha scritto un messaggio: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”. Insieme a questo messaggio emozionale, le foto degli allenamenti alla Continassa. Se le sensazioni positive verranno confermate, potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la partita di sabato contro il Pisa. Milik formalmente era già tornato tra i convocati per le partite di dicembre contro Roma e Pisa, ma poi una ricaduta per un problema al polpaccio lo hanno costretto a tornare ai box.

Douglas Luis segna di tacco, riscatto più vicino

Comunque Milik rimane assolutamente fuori dal progetto sportivo della Juventus, vuoi per l’anagrafica, vuoi per i tantissimi infortuni subito negli ultimi anni. Verosimilmente a fine stagione lascerà definitivamente Torino, così come Douglas Luiz. Situazione ovviamente diversa per il brasiliano che era arrivato alla Juventus con un carico importante di aspettative, che però ha deluso in toto. Dopo una stagione molto sottotono, la scorsa estate è stato ceduto in prestito prima al Nottingham Forest e poi a gennaio è tornato all’Aston Villa, dove aveva fatto vedere il suo miglior calcio. A Birmingham sembra aver ritrovato la sua forma: sei volte titolare nelle ultime sei di campionato, e anche un gol di tacco contro il Chelsea, la prima rete dopo due anni. Il rendimento delle ultime giornate fanno ben sperare per il riscatto a titolo definitivo dei Villans. Il diritto di riscatto è fissato a 25 milioni di euro, che farebbero parecchio comodo alla Juventus.