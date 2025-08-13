Juventus, l’esubero Douglas Luiz brilla contro la Next Gen: Tudor l’ha rimesso a lucido nel nuovo ruolo

Schierato da trequartista il brasiliano firma un gol e un assist per Vlahovic nell’amichevole in famiglia all’Allianz Stadium

Il lavoro di Igor Tudor per rendere utili alla sua Juventus anche gli esuberi, ovvero i giocatori teoricamente fuori dal progetto, sta dando i suoi frutti: schierato nel nuovo ruolo di trequartista, Douglas Luiz ha firmato un gol e un assist per Dusan Vlahovic nell’amichevole di oggi con la Next Gen all’Allianz Stadium.

Il lavoro di Tudor sull’esubero Douglas Luiz

Il mercato della Juventus è bloccato dagli esuberi, ma Igor Tudor lavora per recuperare alla causa anche i giocatori che il club aveva programmato di cedere, senza però riuscirci. In questo gruppo rientra anche Douglas Luiz, che Damien Comolli sta provando a rimandare in Premier League: il lavoro del tecnico sul brasiliano ha dato oggi buoni frutti nell’amichevole di famiglia contro la Juventus Next Gen, disputata all’Allianz Stadium.

Douglas Luiz, gol e assist contro la Next Gen

Tudor ha schierato la Juventus col 3-4-2-1, presentando Douglas Luiz non a centrocampo, ma nel nuovo ruolo di trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic. Accanto a lui Fabio Miretti, a cui è stato anche affidato il compito di coprire le avanzate di Nico Gonzalez, altro esubero che il tecnico croato sta provando a recuperare, sistemato sull’out destro a tutta fascia. Nella nuova posizione Douglas Luiz ha giocato un ottimo primo tempo, sbloccando la gara al 15’ con una precisa incornata e poi servendo a Vlahovic l’assist del 2-0.

Buone notizie anche per Comolli

Douglas Luiz ha poi lasciato il campo nel secondo tempo, prima che la gara fosse sospesa per l’invasione di campo dei tifosi della Juventus, una tradizione che si ripete ogni anno durante questo test in famiglia. La prestazione di Douglas Luiz fa comunque sorridere sia Tudor che Comolli: la buona forma del brasiliano tornerà utile al croato, nel caso in cui dovesse restare in bianconero, ma di sicuro fa felice il d.g. che avrà magari meno difficoltà a convincere il Nottingham Forest – la squadra attualmente più interessata all’ex Aston Villa – a investire sul giocatore.