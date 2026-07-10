Il 38enne play del Sassuolo offerto ai bianconeri mentre resta la situazione di stallo per il portiere e il centravanti, esplode il web

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che il mancato accesso alla Champions avesse costretto la Juve a chiudere i rubinetti era prevedibile, che prima di fare colpi importante fosse necessaria qualche dismissione anche ma neanche il più pessimista dei tifosi si sarebbe aspettato una simile situazione di stallo sul mercato bianconero. Da un mese circolano sempre gli stessi nomi, da Kolo Muani a Dibu Martinez, ma non arriva nessuno. L’ultima mossa di Carnevali, che pensa all’anziano Matic, ha però l’effetto di scatenare i tifosi di Madama.

L’ultima idea di Carnevali

Secondo Tuttosport, nei dialoghi con l’entourage del portiere dell’Arsenal e della Nazionale argentina, Dibu Martinez, è emerso anche il nome del centrocampista del Sassuolo Matic, offerto ai bianconeri con l’avallo di Carnevali che lo conosce bene. Alla Continassa son convinti possa fare una stagione ad alti livelli. Dove? Non come titolare probabilmente, ma come play di riserva da utilizzare al posto o assieme a Locatelli.

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Chi è Nemanja Matic

Centrocampista centrale di piede sinistro utilizzabile sia in una linea a due che come vertice basso di una linea a tre, tendenzialmente con compiti di interdizioni o di palleggio. Noto per la sua grande esperienza internazionale, in carriera ha vestito maglie prestigiose tra cui Chelsea, Benfica, Manchester United e Roma. Nemanja Matić nella passata stagione ha collezionato 34 presenze e segnato 1 gol con la maglia del Sassuolo (che l’aveva preso dal Lione), giocando per 2669 minuti.

Tifosi sconcertati sul web

Fioccano i commenti sui social. I tifosi, già stanchi per la telenovela Kolo Muani, sono esasperati: “Eravamo vicini a prenderlo 10 (dieci) anni fa: non se ne fece nulla.Ora sarebbe pazzesco, assurdo, incredibile Spero sia una delle tante (troppe) voci di nomi impresentabili o irraggiungibili” e poi:”Quando prendi Carnevali non puoi stupirti se ti offr Matic. Ad oggi Giuntoli meglio di Comolli e Comolli meglio di Carnevali …e non è un complimento allo chef, ma almeno è lui che ha portato Kolo Muani, gli altri pare non conoscano altre punte” e anche: “Ma davvero vogliamo pensare a Matic? Siamo veramente ridotti male, sempre più convinto che la Juve non c’è più, siamo diventati la 5 -6 sorella imbarazzante”

C’è chi scrive: “Prepariamoci perché stiamo per lottare con l’Atalanta e la Fiorentina per l’ultimo posto utile per la Conference League: 3 giorni al ritiro 0 acquisti, VERGOGNA” e anche: “Carnevali va bene al Sassuolo” e poi: “Matic come vice Spalletti?”, oppure: “A Carnevali si scherza!!! Matic??? Per favore”

Il web è scatenato: “Ragazzi siamo seri, io apprezzo Carnevali e Massara ma siamo la Juve e dobbiamo cercare di ripartire per aprire un ciclo e con sti nomi, con tutto il rispetto, come facciamo a ripartire?” e anche: “Fosse vero Carnevali dovrebbe dimettersi”,oppure: “A questo punto richiamiamo Pirlo”, oppure: “Ex giocatore da anni. Se facessero un’operazione del genere sarebbero da arrestare. Scherziamo? La Juve si è ridotta peggio che un club di medio-bassa classifica?” e infine: “Chiaro l’intento della società… togliere giocatori a Udinese e Sassuolo per evitare possano insidiare la nostra sesta posizione… davvero furbi”.