Juventus: l'ultima beffa per Koopmeiners, scommessa persa per Spalletti

L'olandese è entrato nella ripresa nel match con l'Atalanta e nei 20' giocati è stato ancora impalpabile, durissima l'accoglienza dei tifosi della Dea

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ il 74′ di Atalanta-Juventus, gara dei quarti di Coppa Italia. La Dea conduce per 1-0 grazie a un rigore discutibile concesso per mani di Bremer e realizzato da Scamacca ma è pienamente in partita, ha sfiorato diverse volte il pari e sembra padrona del campo. Spalletti però toglie una punta, David, ed inserisce Koopmeiners e sostituisce Locatelli con Holm. Tre minuti e l’Atalanta raddoppia con Sulemana appena entrato. Partita dunque parzialmente decisa dalla panchina ma a far rumore è soprattutto l’apporto ancora una volta impalpabile dell’olandese.

Fischi e offese per Koopmeiners

Nei circa 20′ giocati l’ex di turno è stato bersagliato dai tifosi atalantini inferociti con lui: non gli hanno mai perdonato il tradimento e hanno insultato con cori volgari Koopmeiners sin dal suo ingresso in campo, subissandolo di fischi a ogni pallone toccato (e sono stati pochi).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scommessa di Spalletti

Quando è arrivato alla Juve Spalletti era convinto di riuscire a ricostruire il giocatore, riuscendo laddove avevano fallito Thiago Motta prima e Tudor poi. Dopo qualche illusoria prestazione positva come braccetto di sinistra, Koop è naufragato nel nuovo ruolo alla prima gara difficile (a Napoli) e da allora è stato riprovato a centrocampo ma con risultati sempre deludenti. Dopo aver capito di aver perso la scommessa, l’allenatore della Juve lo ha retrocesso a riserva.

Sui fischi a Bergamo la posizione dei social è chiara: “Koopmeiners è un prodotto dell’Atalanta e di Gasperini. Se ha deciso forzatamente di lasciare l’ambiente che lo ha creato calcisticamente, deve accettarne le conseguenze, che alla fine cmq si limitano a cori e fischi, niente di grave” e poi: “Eppure si sono lasciati benissimo e lui non ha mai chiesto neanche un giorno di malattia..” e anche: “Dovrebbero fargli un monumento a Bergamo, 60 milioni per uno dei più grossi bidoni degli ultimi 10 anni..”.

L’esasperazione dei tifosi della Juve

Diversa la questione sul rendimento del giocatore. I tifosi non si danno pace sul web e fioccano le reazioni: “Io ancora non ho capito cosa è successo a Koopmeiners” e poi: “La partita di ieri (e non l’unica) ha dimostrato ancora di più che Openda, Zhegrova e Koopmeiners non riescono a performare… abbassando il livello del nostro gioco” e anche: “Koop si è rivelato il peggiore flop degli ultimi 30 anni. Ora lo vendi solo in Arabia”.

C’è chi scrive: “Se fai uscire l’unica punta e fai entrare anche Koopmeiners meriti questo e altro” e poi: “L’anno scorso difendevo in parte Koopmeiners perché vedevo che almeno, a differenza di Douglas Luiz, si impegnava. Adesso mi fa irritare. Uno che ci tiene deve entrare in campo e mangiare l’erba. E i fischi avversarsi dovrebbero raddoppiare la garra. Niente, un sofficino Findus” e ancora: “Ho sudato piu io sul divano, che Koopmeiners in campo”

Il web è scatenato: “Non esiste figura peggiore al mondo di un calciatore senza coraggio né amor proprio. Io davvero faccio fatica a capire come Koopmeiners possa guardarsi allo specchio. Due anni di zero assoluto nemmeno un sussulto. Io non ci dormirei la notte” e poi: “Koopmeiners è buono solo come sparring partner per la NextGen (forse)” e infine: “Koopmeiners non lo voglio mai più vedere in campo con la maglia della Juve!”