Juventus: l'ultima beffa per Koopmeiners, scommessa persa per Spalletti

E’ il 74′ di Atalanta-Juventus, gara dei quarti di Coppa Italia. La Dea conduce per 1-0 grazie a un rigore discutibile concesso per mani di Bremer e realizzato da Scamacca ma è pienamente in partita, ha sfiorato diverse volte il pari e sembra padrona del campo. Spalletti però toglie una punta, David, ed inserisce Koopmeiners e sostituisce Locatelli con Holm. Tre minuti e l’Atalanta raddoppia con Sulemana appena entrato. Partita dunque parzialmente decisa dalla panchina ma a far rumore è soprattutto l’apporto ancora una volta impalpabile dell’olandese.
Fischi e offese per Koopmeiners
Nei circa 20′ giocati l’ex di turno è stato bersagliato dai tifosi atalantini inferociti con lui: non gli hanno mai perdonato il tradimento e hanno insultato con cori volgari Koopmeiners sin dal suo ingresso in campo, subissandolo di fischi a ogni pallone toccato (e sono stati pochi).
La scommessa di Spalletti
Quando è arrivato alla Juve Spalletti era convinto di riuscire a ricostruire il giocatore, riuscendo laddove avevano fallito Thiago Motta prima e Tudor poi. Dopo qualche illusoria prestazione positva come braccetto di sinistra, Koop è naufragato nel nuovo ruolo alla prima gara difficile (a Napoli) e da allora è stato riprovato a centrocampo ma con risultati sempre deludenti. Dopo aver capito di aver perso la scommessa, l’allenatore della Juve lo ha retrocesso a riserva.
Sui fischi a Bergamo la posizione dei social è chiara: “Koopmeiners è un prodotto dell’Atalanta e di Gasperini. Se ha deciso forzatamente di lasciare l’ambiente che lo ha creato calcisticamente, deve accettarne le conseguenze, che alla fine cmq si limitano a cori e fischi, niente di grave” e poi: “Eppure si sono lasciati benissimo e lui non ha mai chiesto neanche un giorno di malattia..” e anche: “Dovrebbero fargli un monumento a Bergamo, 60 milioni per uno dei più grossi bidoni degli ultimi 10 anni..”.
L’esasperazione dei tifosi della Juve
Diversa la questione sul rendimento del giocatore. I tifosi non si danno pace sul web e fioccano le reazioni: “Io ancora non ho capito cosa è successo a Koopmeiners” e poi: “La partita di ieri (e non l’unica) ha dimostrato ancora di più che Openda, Zhegrova e Koopmeiners non riescono a performare… abbassando il livello del nostro gioco” e anche: “Koop si è rivelato il peggiore flop degli ultimi 30 anni. Ora lo vendi solo in Arabia”.
C’è chi scrive: “Se fai uscire l’unica punta e fai entrare anche Koopmeiners meriti questo e altro” e poi: “L’anno scorso difendevo in parte Koopmeiners perché vedevo che almeno, a differenza di Douglas Luiz, si impegnava. Adesso mi fa irritare. Uno che ci tiene deve entrare in campo e mangiare l’erba. E i fischi avversarsi dovrebbero raddoppiare la garra. Niente, un sofficino Findus” e ancora: “Ho sudato piu io sul divano, che Koopmeiners in campo”
Il web è scatenato: “Non esiste figura peggiore al mondo di un calciatore senza coraggio né amor proprio. Io davvero faccio fatica a capire come Koopmeiners possa guardarsi allo specchio. Due anni di zero assoluto nemmeno un sussulto. Io non ci dormirei la notte” e poi: “Koopmeiners è buono solo come sparring partner per la NextGen (forse)” e infine: “Koopmeiners non lo voglio mai più vedere in campo con la maglia della Juve!”