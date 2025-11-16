Juventus, l’ultima tentazione sul mercato, occasione a parametro zero per Comolli

I bianconeri sono alla ricerca di un regista. Una delle possibili soluzioni porta all'ex nerazzurro Brozovic che sta valutando il ritorno in Europa

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Regista cercasi. Per venire incontro alle esigenze di Luciano Spalletti, la Juventus è pronta ad aggiungere un nuovo centrocampista a gennaio. Serve una testa pensante che aiuti i bianconeri nell’organizzazione di una manovra che appare oggi troppo lenta e prevedibile. L’ultima idea di Damien Comolli nasce proprio dal passato dell’attuale tecnico della Vecchia Signora. Si tratta di Marcelo Brozovic, ex mediano dell’Inter e oggi in procinto di svincolarsi dall’Al-Nassr.

Locatelli fuori dai piani del tecnico

Luciano Spalletti non ha mai amato particolarmente Manuel Locatelli. Il tecnico di Certaldo ha sempre ritenuto il mediano bianconero troppo orizzontale per il suo calcio. Non è un mistero, infatti, che l’attuale capitano della Juventus non fosse tra i titolarissimi della Nazionale guidata dal 66enne toscano. Da qui deriva l’esigenza della Vecchia Signora di tornare sul mercato, alla ricerca di un centrocampista centrale con caratteristiche differenti. Un regista, insomma.

La carriera di Brozovic grazie a Spalletti

Nella mente di Damien Comolli ci sono diversi nomi. La soluzione futuribile è rappresentata da Adrián Bernabé, quella pragmatica da Pierre-Emile Højbjerg. Nel mezzo ci sono le opportunità e una di queste è proprio Marcelo Brozovic. Non tutti lo ricordano ma il centrocampista croato fu trasformato in regista proprio da Luciano Spalletti nell’esperienza in comune all’Inter. Il ruolo gli fu poi confermato anche da Antonio Conte e da Simone Inzaghi. Diciamo che è stata la grande fortuna del giocatore, fino ad allora impiegato da mezzala con alterne fortune.

La nuova posizione è valsa a Brozovic il trasferimento multimilionario in Arabia Saudita. La prigione, seppur dorata, deve però durare poco e così il croato sta valutando l’idea di rientrare nel Vecchio Continente. Dalla sua ha a favore un contratto che è in scadenza nel 2026, fattore che lo rende abbordabile anche per club che non hanno intenzione di effettuare maxi investimenti sui cartellini. L’Al-Nassr gli ha proposto il rinnovo ma l’ex nerazzurro ha preso tempo per valutare le alternative. E qui può entrare in gioco la Juve.

Perché può fare a caso della Juve

Oggi è il compleanno di Marcelo Brozovic. Sono 33 gli anni compiuti dal calciatore. Si tratta dell’età della maturità, non tale da considerarlo un rottame per di più in una Serie A che quanto agli over non si è fatta mancare nulla, specialmente nell’ultima estate. Accanto a Thuram potrebbe formare una mediana solida ma anche di qualità, sotto la sapiente guida di un maestro come Luciano Spalletti. Per la Juve il vantaggio sarebbe quello della spesa contenuta per il cartellino. Certo, ci sarebbe un ingaggio verosimilmente lauto da corrispondere al croato: ma se davvero quest’ultimo vuole fare ritorno in Europa saprà bene che i soldi arabi resteranno solamente un ricordo.