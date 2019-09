Juventus, la carica di Cristiano Ronaldo in vista della Champions

"Felice per il gol e la solida prestazione della squadra!", attraverso il suo profilo Instagram Cristiano Ronaldo ha promosso la Juventus dopo la vittoria casalinga contro la Spal. Lo stesso CR7 ha contribuito al successo con una rete nella ripresa, la sua terza consecutiva all'Allianz Stadium dopo i gol contro Napoli e Verona.

Per il cinque volte Pallone d'Oro non è una novità: già nel 2014/15 con la maglia del Real Madrid e nel 2008/09 con quella del Real Madrid aveva segnato in tutte le sue prime tre partite giocate in casa.

Smaltito in fretta il problema muscolare accusato a Brescia, ora il fuoriclasse portoghese punta con decisione alla partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, dove la Vecchia Signora vuole portare a casa la sua prima vittoria nella competizione europea dopo il pareggio di Madrid contro l'Atletico.

Sarri contro la Juventus ritroverà Alex Sandro, che è rientrato dal Brasile dove si era recato per un lutto familiare. La sfida contro i tedeschi sarà diretta dall'arbitro scozzese William Collum che ha arbitrato lo scorso anno la partita di andata tra Eintracht Francoforte e Inter.

Domenica prossima c'è il derby ma Sarri ha puntato l'attenzione solo sul match do coppa: "L’Inter? Non l’ho ancora vista in questa stagione, stiamo giocando spesso e ci stiamo concentrando sulle squadre con cui giochiamo contro. Stasera vedremo qualche partita del Leverkusen. Leggo che i nerazzurri stanno facendo benissimo, quest’anno il campionato è molto più difficile e combattuto".

Ronaldo ha segnato grazie a un assist di Dybala: "Dybala per noi è un giocatore importante, ci dà soluzioni. Cristiano Ronaldo ha fatto una partita vivace, abbiamo tre attaccanti con Higuain che stanno bene. Chiunque si sceglie in questo momento si hanno risposte positive e questo è determinante".

SPORTAL.IT | 29-09-2019 12:32