Juventus, la clamorosa decisione di Allegri nel giorno di Ronaldo

Cristiano Ronaldo vuol dire Champions League. Niente di nuovo, un giocatore che alza il trofeo per cinque volte in 10 anni e tre nelle ultime quattro stagioni ha nel proprio dna la capacità di essere decisivo quando serve. Anche se non soprattutto per questo la Juventus lo ha acquistato, passando “dal sogno alla realtà”. Un mese dopo l’annuncio che ha rivoluzionato la storia bianconera e di tutto il calcio italiano, il portoghese ha segnato il primo gol in bianconero, nella passerella di Villar Perosa contro la Primavera. Poi, dopo qualche gol… sbagliato, Cristiano, ancora imballato sul piano fisico, ha lasciato il posto a Mandzukic ad inizio ripresa. L’obiettivo è essere in campo sabato a Verona contro il Chievo, per la prima in A guarda a caso sullo stesso campo nel quale debuttò Maradona. Ma a proposito di obiettivi, nessuno ormai si nasconde più dalle parti di Torino. Così Allegri ha ammesso che “con Cristiano possiamo sognare di raggiungere nuovi traguardi”, John Elkann ha parlato della Juve “più forte di sempre”, mentre il presidente Agnelli è andato oltre, chiedendo al gruppo di lottare per il Triplete: "Sarà un anno difficile, sarà un anno dove dal sogno credo che dobbiamo passare all'obiettivo, l'obiettivo deve essere la Champions League quest'anno, deve essere la Champions League, deve essere lo Scudetto, deve essere la Coppa Italia.

"Noi quest'anno dobbiamo veramente porci l'obiettivo di vincere tutto” ha detto il presidente da Villar Perosa. Eppure, anche nel giorno della festa e del sogno, non poteva mancare un piccolo caso. Succede al minuto 72 della partita, poco prima dell'invasione festosa dei tifosi, quando tra gli applausi dei tifosi esce dal campo Chiellini, sostituito da Rugani. Con Buffon volato a Parigi, il difensore livornese è il nuovo capitano bianconero, quello deputato ad alzare la Coppa Campioni al cielo di Madrid il prossimo 1° agosto. Ma quando Giorgione non giocherà, la fascia a chi andrà? Forse a Barzagli, che però non sarà certo un titolare. Di sicuro non a Leonardo Bonucci, il cui ritorno in maglia bianconera è passato inosservato nel Ronaldo-day. Pur in campo, infatti, l’ex capitano del Milan è stato “bypassato” nella gerarchia, perché il capitano della Juventus nel finale di partita è stato Paulo Dybala, così ancora di più al centro del progetto della società. Se Leo è stato “punito”, nonostante gli applausi dei tifosi, lo si saprà solo durante la stagione…

SPORTAL.IT | 12-08-2018 23:45