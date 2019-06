Juve, Sarri si presenta: le parole su Ronaldo, Napoli e mercato

“Sono molto contento di essere qui“, sono queste le prime parole da nuovo tecnico della Juventus di un emozionato Maurizio Sarri, che si è presentato davanti ai giornalisti in giacca e cravatta all’Allianz Stadium.

“E’ il coronamento di una carriera lunga e difficile”

“Non penso sia una scelta rivoluzionaria. Io tre anni fa arrivo al Napoli e do tutto me stesso, sono andato li perché li tifavo da piccolo e avevo la sensazione potessimo diventare competitivi. Negli ultimi mesi a Napoli mi vengono dubbi sull’affetto della situazione, e mi sono detto che era nato un problema che il Napoli mi ha tolto presentando Ancelotti. A quel punto preferisco prima passare per l’estero, faccio un’esperienza bellissima ma nella seconda parte sento il bisogno di tornare in Italia, possibilità offerta dalla Juventus, la migliore società in Italia. È il coronamento di una lunga carriera e difficile, ho rispettato tutti, compreso me stesso”.

“La Juventus mi ha convinto subito”

“Mai visto in 30 anni una società così determinata a prendere un allenatore, e questo mi ha convinto subito. Sono stati tutti compatti nel venire verso di me. Con il nome che si portavano dietro poi tutto è stato più facile”.

L’obbligo di vincere sempre

“Mi aspetto di alzarmi la mattina e studiare il modo di vincere le partite. La Juventus in Italia ha l’obbligo di mettersi sulle spalle il fardello di essere la favorita e di dover fare bene. Poi se entriamo nel discorso Champions League la Juventus ha l’obbligo di partire con l’obiettivo di vincere, ma si sa che ci sono altre 8-9 squadre con lo stesso obiettivo. Le responsabilità secondo me sono più forti a livello italiano che non europeo, la Champions è un obiettivo con un coefficiente di difficoltà mostruoso”.

Il modulo e i giocatori

“Dobbiamo sapere quali sono i due-tre giocatori che ci possono fare la differenza e poi metterli in condizione di poter fare la differenza. Negli ultimi anni ho fatto il 4-3-3 e si parla di 4-3-3, ma io ho giocato per anni col trequartista e lo stesso 4-3-3 del Chelsea è stato molto diverso da quello del Napoli. Il modulo è una conseguenza delle caratteristiche dei calciatori”.

Cristiano Ronaldo

“Io non passo da dilettante alla Juventus, ma è stato un percorso lungo. Mi dà emozioni essere qui e mi fa piacere, il percorso è lungo ed è fatto di passi. Quella della Juventus è una storia pluricentenaria, mentre al Chelsea la storia s’è elevata negli ultimi 20 anni. Lo ritengo questo un ulteriore passo in avanti, l’emozione c’è ed è forte ma la Juventus non ha preso un tecnico dai dilettanti, nel frattempo c’è stato anche un mio percorso. Negli ultimi anni ho allenatori giocatori forti e giocatori molto forti, con Cristiano Ronaldo però si va a un livello superiore perché è il top al mondo. Ha quasi tutti i record che si possono avere a livello mondiale e mi piacerebbe fargliene battere qualcun altro”.

“Juventus per tre anni un’avversaria sportiva”

“Io penso che ho vissuto tre anni in cui mi svegliavo alla mattina e il mio primo pensiero era quello di battere la Juve. In quel periodo eravamo l’alternativa più credibile alla Juve. Ho dato il mio 110% e non ci siamo riusciti. Ci riproverei e lo rifarei. Era un’avversità sportiva. Ma è finita. La mia professionalità mi porterà a dare tutto per questa società. Quello che ho fatto, posso averlo fatto anche con mezzi e modi sbagliati, ma è qualcosa di intellettualmente apprezzabile”.

“Non mi sento un traditore”

“Il giocatore che deve convivere in un ambiente, lancia messaggi per convivere bene in quell’ambiente. Poi ci sono messaggi personali che dicono un’altra cosa. Io penso che nella vita ho rispettato tutti, perché ho dato sempre il 110% per la maglia per cui ho lavorato. Questo è il rispetto. Sono scelte logiche, senza romanzarci sopra”.

Lo scetticismo dei tifosi

“Arrivo con scetticismo come dappertutto. Arrivo a Empoli dalla C e sono tutti scettici, arrivo a Napoli da Empoli e sono tutti scettici, arrivo al Chelsea dal Napoli e sono tutti scettici, arrivo alla Juve dal Chelsea e questo potrebbe scatenare meno scetticismo, ma c’è la storia mia. Ed è giusto che ci sia, come un po’ di rancore. Poi conosco un solo modo per togliere lo scetticismo: vincere e convincere. Andare in campo, fare risultato e divertire, non vedo altre strade sinceramente”.

Gioco e vittorie

“Dybala e Ronaldo centravanti? Un giocatore con le loro qualità può giocare in qualsiasi ruolo. Può cambiare l’interpretazione del ruolo. Come vincere? Io ho vinto poco o comunque in categorie più basse. Penso che l’obiettivo di divertirsi in campo possa conciliarsi con le vittorie“.

La tuta in panchina

“Ne parlerò con la società. Sul terreno di gioco mi piacerebbe indossare la tuta, ma sarà argomento di confronto. L’importante è che a quest’età non mi mandino nudo…”.

Contestazione al San Paolo

“Se mi applaudono al San Paolo sarà una manifestazione d’amore, se mi fischiano, sarà comunque una manifestazione d’amore”.

Il viaggio da Cristiano Ronaldo

“Ho chiesto di parlare con due o tre giocatori per capire quello che pensano di se stessi e delle proprie caratteristiche, partendo da quelli più importanti e incidenti sulle prestazioni della squadra”.

Gonzalo Higuain

“Ci sarà spazio per Gonzalo Higuain? Pipita lo conosco da tempo, molto bene, dipende da lui. Non voglio impormi sull’argomento, ne parleremo con i dirigenti. Il mercato? Cominceremo a parlare appena avremo le idee più chiare”.

L’eredità di Allegri

“Una eredità pesante, non è semplice nei prossimi cinque anni vincere tutto quello che ha vinto Allegri negli ultimi cinque. Mi piacerebbe continuare a vedere una squadra con una capacità che riesce anche in dieci minuti a tritare una partita dopo mezz’ora di difficoltà. La sua era una squadra mentalmente difficile da affrontare”.

“Non sono un integralista”

“Sulla questione dell’integralista dico che a smentirla sono i fatti, visto che sia ad Empoli che a Napoli ho cambiato modulo”.

Il Sarrismo

“Ho letto sulla Treccani che è una filosofia calcistica e non solo. Io ho sempre vissuto e pensato così. Non è che io siccome mettono Sarrismo sulla Treccani penso a come è nato. Io sono questo, negli anni ho cambiato modo di vedere il calcio e la vita, ma spero di essere rimasto lo stesso nei concetti. Una persona diretta, forse anche troppo, che ha bisogno di sentirsi dire quello che pensano e dire quello che pensa lui. Questo porta a scontri, ma sono scontri risolvibili. L’irrisolvibile è sempre il non detto, quello che scatena i rancori. Penso che nel corso degli anni uno cambi visione, ma spero di non avere cambiato i concetti di fondo che ho sempre avuto”.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 10:35