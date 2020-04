Juventus, la confessione di Dybala sul taglio stipendi

I giocatori della Juventus hanno trovato negli scorsi giorni l'accordo con la società sul taglio stipendi da effettuare per fare fronte ai danni economici dell'emergenza Coronavirus: i calciatori bianconeri hanno rinunciato a una mensilità, accettando poi che altre tre vengano posticipate alla prossima stagione (2020/2021), anche per coloro che la prossima estate dovessero lasciare Torino a causa del calciomercato.

La proposta, lanciata dai senatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, è stata accettata non senza qualche dissenso: a riverlarlo, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala in un'intervista attraverso i canali social di AFA Play, la federazione argentina.

"Capitan Chiellini ne ha discusso col presidente Agnelli, poi ha posto la questione alla squadra. Sulla chat di squadra c'erano opinioni diverse: alcuni erano d'accordo, altri no perché mancavano loro poche partite per raggiungere alcuni bonus. Alla fine abbiamo accettato, perché era la cosa più giusta da fare".

Dybala ha poi parlato di Ronaldo ("Mi ha sorpreso positivamente a livello personale, non lo conoscevo prima. E' un ragazzo eccellente, socievole dentro e fuori dallo spogliatoio. In Argentina è un po' odiato, ma lui mi ha risposto che è abituato a essere criticato") ed è tornato sul Coronavirus.

"All'inizio non ho pensato a cosa potesse essere – ha spiegato la Joya -, ma la cosa era successa ad altri due compagni, e l'ultimo ero io. Avevamo mal di testa, ma era consigliabile non prendere nulla. Il club poi ci ha dato delle vitamine e col tempo ci siamo sentiti meglio. E' una cosa psicologica, all'inizio hai paura ma adesso va bene, in questi giorni non abbiamo avuto sintomi. Prima mi stancavo più in fretta: volevo allenarmi ma dopo cinque minuti ero già senza fiato. E lì abbiamo capito che qualcosa non andava bene, poi i test ci hanno rivelato che eravamo positivi al virus".

