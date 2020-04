Juventus: la confessione di Higuain spiazza tutti

La confessione di Gonzalo Higuain spiazza tutti: nel corso di un'intervista a Marca, l'attaccante della Juventus parlando del gol sbagliato nella finale del Mondiale 2014 ha dichiarato: "Ero sul punto di smettere di giocare a calcio ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei".

"Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa – ha continuato il Pipita -, invece di uscire per strada, per paura di quello che potrebbero dirmi. Ci sono persone che fanno tante cose brutte e che se ne vanno in giro a faccia scoperta senza vergogna. E invece noi, che non abbiamo ammazzato nessuno, che facciamo le cose bene e che in fondo siamo solo degli sportivi, non possiamo andarcene in giro sereni?".

"La gente dice 'con tutti quei soldi che guadagni', ma gli amici non possono essere comprati – ha sottolineato – da 14 anni trascorro il Natale con persone diverse, mi piacerebbe vedere mia madre e lei però deve farsi 15 ore di aereo. Certo che posso pagare il biglietto, ma lei non è a 10 minuti da me. Tutti giudicano solo per quello che fai in campo, senza pensare al resto. E' troppo esagerato, ma ormai sono abituato".

Intanto il suo futuro è un rebus: secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, l'attaccante argentino non è convinto di tornare in Italia, neanche quando sarà ufficializzata la data della ripresa degli allenamenti, e il suo addio alla Vecchia Signora sembra a un passo.

Per il Pipita si aprono tre strade: tornare suo malgrado in Italia, e quindi onorare il contratto e finire la stagione, per poi ottenere la cessione, o decidere di non partire. In questo caso le opzioni sono due: cercare un accordo con il club bianconero, o andare direttamente allo scontro, con la rescissione unilaterale da parte della società piemontese per inadempienza contrattuale. Una soluzione che costerebbe caro al Pipita, che percepisce in bianconero 7,5 milioni di euro all'anno e ha un contratto fino al 2021. Al momento tutto tace dall'Argentina: il giocatore non ha ancora comunicato nulla al club.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 13:03