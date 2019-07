Juventus, la decisione di Sarri su Dybala e Douglas Costa

Paulo Dybala è categorico: non vuole lasciare la Juventus. Nonostante le voci sempre più insistenti di un suo inserimento come contropartita nell’affare Lukaku, l’attaccante argentino vuole restare a Torino.

La Joya rientrerà in anticipo rispetto a quanto pattuito, e venerdì potrebbe avere un confronto con la dirigenza del club campione d’Italia. Dybala spera di avere un ruolo importante nel modulo 4-3-3 che ha in mente Maurizio Sarri, come falso nueve: alla Continassa incontrerà proprio il mister bianconero per un chiarimento, poi Fabio Paratici e Pavel Nedved. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

I rumor però allontanano il giocatore dalla Vecchia Signora: la Juve sta cercando con insistenza una prima punta e ha messo nel mirino Mauro Icardi e Romelu Lukaku. Nel caso di un addio inevitabile, Dybala chiederà alle sue pretendenti (Manchester United e Tottenham) un importante aumento d’ingaggio, fino a 10 milioni di euro a stagione a fronte dei sette attuali.

Situazione più serena invece per un altro elemento della rosa bianconera, che alla fine della scorsa stagione sembrava in partenza: Douglas Costa. L’esterno brasiliano, rientrato a Torino a inizio luglio, tagliandosi le vacanze, vuole convincere Sarri a puntare su di lui e sta facendo faville in allenamento alla Continassa. Nel 4-3-3 potrebbe fare la differenza, e secondo Tuttosport l’ex allenatore del Napoli ha già posto il veto sulla sua cessione: lo valuterà quando tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo di rientro dal Summer Tour in Asia.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-07-2019 11:00