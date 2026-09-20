Juventus, la maledizione dei portieri: per Grabara bruttissimo infortunio, si torna subito sul mercato, ecco chi piace

La Juventus perde Grabara per una lesione del crociato e deve rivedere i piani tra i pali. Vicario resta il titolare, mentre la società valuta soluzioni interne e mercato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus deve fare i conti con un altro grave infortunio, questa volta tra i pali. Kamil Grabara ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a un lungo stop. Il portiere polacco, arrivato in prestito dal Wolfsburg, aveva appena esordito con i bianconeri in Europa League contro il NEC. L’infortunio complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti, che perde una delle alternative a Guglielmo Vicario. La società – che già aveva sudato per trovare l’erede di Di Gregorio, cercando invano i vari Suzuki, Maignan, Svilar e Dibu Martinez, dovrà ora valutare se proseguire con le soluzioni interne oppure tornare sul mercato già nei prossimi mesi. Una vera maledizione quella dei portieri.

Grabara, la stagione è praticamente finita

L’infortunio di Grabara è arrivato durante un allenamento e gli accertamenti hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Il portiere dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e i tempi di recupero sono stimati in circa 6-7 mesi. Una tegola pesante per il polacco, che aveva appena avuto l’occasione di mettersi in mostra con la maglia bianconera. Contro il NEC aveva giocato la sua prima partita con la Juventus, dando buone indicazioni anche nella gestione del pallone. Il lungo stop rende inoltre molto complicata la possibilità di un riscatto da parte della Vecchia Signora al termine della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vicario resta il titolare, Pinsoglio promosso vice

L’emergenza non mette in discussione il ruolo di Vicario, che resta il principale riferimento della Juventus tra i pali. Alle sue spalle ci sarà Carlo Pinsoglio, destinato a ricoprire il ruolo di vice dopo l’infortunio di Grabara. La società può inoltre aggregare alla prima squadra Riccardo Radu, portiere classe 2007 della Next Gen sul quale il club ripone fiducia. La Juventus dovrà quindi decidere se affidarsi a questa soluzione anche a lungo termine oppure intervenire sul mercato. La valutazione potrebbe diventare ancora più importante in vista della seconda parte della stagione, quando l’assenza di Grabara sarà ancora lunga.

Juventus, si guarda agli svincolati

Una prima possibilità è rappresentata dal mercato degli svincolati, anche se la lista dei portieri disponibili non offre molte alternative. Tra i nomi presi in considerazione c’è Neto, ex Juventus di 37 anni, attualmente senza squadra dopo l’esperienza al Botafogo. Un altro profilo citato è quello di Sergio Rico, che ha avuto una lunga assenza dal calcio dopo il grave incidente del 2023. Al momento non risultano decisioni definitive e il club bianconero potrebbe anche scegliere di non intervenire immediatamente. La sosta per le nazionali servirà alla dirigenza per valutare con maggiore attenzione tutte le possibilità, tenendo presente anche il limite delle liste Serie A e UEFA.

A gennaio possibile nuovo intervento sul mercato

L’assenza di Grabara potrebbe spingere la Juventus a programmare un nuovo intervento sul mercato a gennaio. Il portiere polacco è infatti destinato a rimanere fuori per diversi mesi e la società dovrà valutare la tenuta della rosa con Vicario, Pinsoglio e Radu. L’infortunio rappresenta inoltre il quarto problema fisico importante affrontato dalla Juventus in poche settimane, dopo quelli non banali di Yildiz, Thuram e Locatelli. La situazione tra i pali aggiunge quindi un’ulteriore difficoltà alla gestione di Spalletti. Insomma, quando si dice piovere sul bagnato…