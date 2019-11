Juventus, la mamma di Cristiano Ronaldo si sfoga e accusa

La mamma è sempre la mamma, e questo vale anche per Cristiano Ronaldo. La madre del fuoriclasse della Juventus, Dolores Aveiro, a margine di un evento a Madeira si è sfogata dopo che le è stato chiesto se suo figlio vincerà il Pallone d'Oro al termine dell'anno: "C’è una mafia. È la parola giusta per definirla. Sì, c’è una mafia del calcio".

"Basta vedere tutto quello che è successo e capirete che è proprio così, se non ci fosse stata mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro. Se fosse stato spagnolo o inglese, non farebbero quello che hanno fatto, ma dal momento che è portoghese e di Madeira… beh, succede", sono le parole della signora.

CR7 ha comunque vinto finora ben cinque Palloni d'Oro, più di tutti nella storia del calcio, insieme all'eterno rivale Lionel Messi e davanti a mostri sacri come Platini, Van Basten, Cruyff, Beckenbauer, Ronaldo il Fenomeno.

E, secondo indiscrezioni, quest'anno sarebbe il favorito davanti a Lionel Messi e il difensore del Liverpool Van Dijk. "Non so se lo riceverà – ha continuato mamma Dolores -, ma tutti mi dicono di sì e mi fido. Penso che se lo meriti se analizziamo quello che ha fatto durante la stagione".

Nelle ultime settimane sono stati frequenti i contatti tra il fuoriclasse portoghese e il Comitato del Pallone d’Oro numero 64: CR7 avrebbe ricevuto una visita da parte di una delegazione di France Football per un'intervista, che verrà diffusa dopo la premiazione.

A Torino ci sarebbe stata anche una cena con la delegazione stessa, alla presenza del direttore sportivo della Juve Fabio Paratici. Ronaldo nella scorsa stagione ha vinto la Serie A e la Nations League con il Portogallo: secondo le voci il traguardo dei 700 gol in carriera avrebbe spinto in alto la sua candidatura.

Cristiano Ronaldo, che nella scorsa stagione in polemica con l'assegnazione del premio a Luka Modric non partecipò alla cerimonia, staccherebbe Lionel Messi in questa speciale classifica, alimentando così le discussioni tra tifosi su chi sia il vero G.O.A.T. (Greatest of All Time, il più grande di tutti i tempi) tra i due.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 11:28