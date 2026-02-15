Juventus, La Penna mette d’accordo Ardoino ed Elkann: sfogo durissimo. Comolli e Chiellini a rischio stangata

Il derby d'Italia continua ad alimentare tensioni: dopo la mossa del numero uno di Exor, che ha contattato direttamente Gravina, esce allo scoperto anche il ceo di Tether

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il clamoroso errore di La Penna nel derby d’Italia ha unito John Elkann e Paolo Ardoino. Ed è senza dubbio una notizia, viste le continue scintille tra le parti. Se il numero uno della Juventus si è rivolto direttamente a Gravina, il ceo di Tether ha scelto i social per esprimere tutto il suo malcontento per l’ingiusto rosso mostrato a Kalulu che ha inevitabilmente finito per condizionare il big match con l’Inter. Il danno oltre la beffa: Comolli e Chiellini sono a rischio stangata.

Juventus, il durissimo sfogo di Ardoino

Ardoino si è lasciato andare a uno sfogo molto duro su X dopo quanto successo a San Siro. Non ci gira certo intorno, il ceo di Tether, il colosso delle stablecoin che detiene l’11,5% delle quote della Juventus e che punta all’intero pacchetto. Ma non ora. Dopo l’assalto respinto da Elkann e le polemiche per i biglietti negati in occasione della sfida interna stravinta col Napoli, è il momento di lasciarsi alle spalle le incomprensioni per mandare un messaggio chiaro e diretto sul caso La Penna: “Ieri ennesima ingiustizia a sfavore della Juventus: errori arbitrali e atti di discutibile livello sportivo. Vincere conta quando il risultato è puro e indiscutibile” ha cinguettato Ardoino, scatenando e dividendo i tifosi.

Tony commenta così: “Un tweet molto formale, diciamo. Dal mio personale punto di vista, mi aspettavo qualcosa di più da un vero tifoso della Juventus”. Particolarmente attivi anche i sostenitori degli altri club, che passano al contrattacco: “Risultato puro e indiscutibile? Detto da uno Juventino? Mi sembra di sognare. Avete proprio la memoria corta” punge Julian. E, ancora, ‘Pure TA’: “Sembra che i gobbi si siano dimenticati com’erano i campionati prima del Var e Calciopoli. Sentire Chiellini parlare di simulazioni è il colmo”.

Tether ed Elkann allineati

Il tweet di Ardoino fa seguito alla mossa di John Elkann, molto vicino alla squadra sia prima – con il blitz a sorpresa alla Continassa – sia dopo il derby d’Italia. Il rampollo di casa Agnelli ha infatti chiamato il presidente della Figc Gabriele Gravina per evidenziare i numerosi errori arbitrali che stanno contraddistinguendo quest’annata nera per i fischietti e il Var e per sollecitare un intervento risolutivo da parte della Federazione.

Chissà che ora non possa cambiare anche il rapporto tra Exor e Tether, che, a dicembre aveva presentato un’offerta da 1,1 miliardi di euro (rifiutata) per rilevare tutte le quote, pari al 65,4%, detenute dalla proprietà. Forse il torto subito alla Scala del calcio segnerà una tregua temporanea, anche perché pare proprio che il socio di minoranza tornerà presto alla carica con una nuova e ben più ricca offerta.

Comolli e Chiellini a rischio stangata

Al termine del primo tempo sono diventate virali le immagini del tunnel di San Siro che hanno catturato l’aggressione verbale di Comolli e Chiellini nei confronti dell’arbitro La Penna. Nel parapiglia presente anche Spalletti, il più lucido nell’affrontare una situazione in cui la tensione aveva raggiunto i massimi livelli. A fare il punto sulle possibile sanzioni in cui potrebbero incappare i due dirigenti bianconeri è La Gazzetta dello Sport, per la quale a rischiare di più è Comolli, trascinato a via a fatica dal tecnico di Certaldo.

Tutto dipenderà dal referto del direttore gara: se l’episodio è stato riportato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si esprimerà già nella giornata di martedì. L’altra ipotesi è l’apertura di un procedimento su segnalazione degli ispettori della Procura Federale presenti a bordo campo.

Ad ogni modo, l’articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva elenca i possibili provvedimenti a partire dall’ammonizione, mentre l’articolo 35 è riferito proprio ai dirigenti e prevede come sanzione minima l’inibizione: “per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; “per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.