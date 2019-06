Juventus, la priorità è Pogba: prima mossa

La Juventus rompe gli indugi e si muove per il ritorno diPaul Pogba a Torino. Mentre sul fronte allenatore la situazione è in stallo in attesa del via libera del Chelsea per Maurizio Sarri, i bianconeri fanno sognare i tifosi muovendosi per il centrocampista francese, indimenticato ex che ha messo in chiaro la sua volontà di lasciare il Manchester United dopo tre stagioni di alti e bassi.

Fabio Paratici ha contattato l'agente Mino Raiola, con cui gode di ottimi rapporti, per capire il raggio d'azione della Vecchia Signora. Lo riporta Sky. Pogba da tempo ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia, è a stretto contatto con i suoi ex compagni ed è affascinato dalla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, ma allo stesso tempo è tentato dall'avventura nella Liga e dal Real Madrid, la pretendente che più di tutte si è fatta avanti per il campione del mondo.

Lo United valuta il suo cartellino ben oltre i 100 milioni, e per abbassare la cifra i bianconeri devono inserire una contropartita tecnica: il pensiero va subito a Paulo Dybala e ad Alex Sandro.

"Pogba è uno dei migliori giocatori al mondo ma gioca a Manchester. Un suo ritorno in futuro? Vediamo, noi siamo vigili…", aveva detto alcuni mesi fa il vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

Il piano B della Vecchia Signora, nel caso sfumasse la pista per Pogba, è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, con cui hanno già raggiunto un'intesa di massima. Claudio Lotito ha ammesso che la sua permanenza a Roma non è scontata: "Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno dovremo valutare quello che sarà necessario affinché i singoli giocatori abbiano gli stimoli e le motivazioni giuste per stare qui".

