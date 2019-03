Juventus, la ricostruzione parte dal rinnovo di un leader

Se è vero che la data di riferimento per la programmazione del futuro della Juventus resta quella del 12 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, qualcosa ha iniziato a muoversi con un po’ d’anticipo.

Se sarà impresa, ovvero se i bianconeri riusciranno a ribaltare lo 0-2 del ‘Wanda Metropolitano’ proseguendo la marcia nella competizione più sognata, i propositi di rivoluzione potrebbero anche venire accantonati o quantomeno rinviati, ma se invece a uscire con la qualificazione sarà Diego Simeone, in casa bianconera il futuro inizierà a prendere forma.

Il tema caldo è quello legato alla panchina di Massimiliano Allegri, virtualmente certo di non essere più l’allenatore della Juventus, dalla prossima stagione, qualora la corsa in Champions finisse al primo ostacolo della fase ad eliminazione diretta. Due grandi ex come Antonio Conte e Zinedine Zidane sono in lizza per la sostituzione e come in ogni club di livello che si rispetti la campagna acquisti-cessioni non comincerà prima di aver definito la questione allenatore.

Qualche pilastro, però, l’eventuale nuovo mister lo troverà già. Cristiano Ronaldo su tutti, ovviamente, perché anche in caso di flop contro l’Atletico il portoghese è pronto a giocarsi la seconda possibilità per provare a vincere la Champions con tre squadre differenti. Ma non solo, perché in attacco resterà anche Mario Mandzukic.

Uno degli idoli del popolo bianconero ha infatti già raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto, per quella che sembra profilarsi come una firma a vita dell’attaccante croato con il club bianconero. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, Mandzukic resterà a Torino fino al 30 giugno 2021, quindi un anno in più rispetto alla scadenza del contratto, quando l’ex di Atletico Madrid e Bayern Monaco avrà 35 anni. Il tutto si accompagnerà a un aumento di ingaggio, che passerà a 4,5 milioni netti, un premio più che meritato per uno dei giocatori più importanti non solo a livello tecnico, ma anche di personalità, nello spogliatoio bianconero, al netto di una leggera flessione di rendimento nella prima parte del 2019 che non ha incrinato l’amore dei tifosi per il guerriero di Slavonski Brod.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 09:50