Juventus, la risposta di Sorloth a Spalletti e l'ultima sorpresa sul caso plusvalenze

La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Intanto arriva una novità importante sul fronte plusvalenze con l’archiviazione del procedimento relativo al bilancio 2022.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus prova a voltare pagina dopo settimane intense tra mercato, programmazione e questioni extracampo. Da una parte c’è la ricerca del nuovo centravanti che dovrà raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic, ormai prossimo allo svincolo. Dall’altra emerge una notizia destinata a far discutere sul fronte giudiziario e societario. In mezzo c’è il nome di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid che avrebbe già dato una risposta positiva ai contatti avviati da Luciano Spalletti. Una trattativa che potrebbe rappresentare uno dei primi colpi del nuovo corso bianconero.

Sorloth dice sì: la telefonata di Spalletti cambia tutto

La svolta nella trattativa sarebbe arrivata direttamente da una telefonata di Luciano Spalletti. Il tecnico avrebbe illustrato al centravanti norvegese il progetto tecnico della nuova Juventus, spiegandogli ruolo, movimenti e centralità all’interno del sistema di gioco bianconero. Un confronto che avrebbe colpito positivamente il giocatore, da tempo incuriosito dalla possibilità di misurarsi in Serie A.

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I riscontri ricevuti dalla Continassa sarebbero stati molto incoraggianti. Sorloth considera la Juventus una destinazione prestigiosa e un’opportunità importante in una fase cruciale della sua carriera. Dopo le esperienze in Spagna con Real Sociedad, Villarreal e Atletico Madrid, il norvegese sarebbe pronto a raccogliere una nuova sfida in uno dei campionati più tattici e competitivi d’Europa.

L’intreccio con Nico Gonzalez e la trattativa con l’Atletico Madrid

L’operazione Sorloth non nasce dal nulla. Juventus e Atletico Madrid stanno infatti discutendo da settimane anche del futuro di Nico Gonzalez, giocatore molto apprezzato dai Colchoneros. Proprio questo dialogo costante tra i due club avrebbe facilitato l’apertura di un canale preferenziale per l’attaccante norvegese.

A gennaio l’Atletico chiedeva circa 35 milioni di euro e la Juventus aveva preferito fermarsi. Oggi, invece, le condizioni sembrano più favorevoli. I bianconeri puntano a chiudere a una cifra inferiore, mentre anche l’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo particolarmente complesso. L’obiettivo è costruire un’operazione sostenibile sia dal punto di vista tecnico che economico, evitando gli errori del passato e mantenendo equilibrio nei conti.

La risposta di Sorloth dopo il precedente con la Nazionale

C’è anche un curioso retroscena che lega Spalletti e Sorloth. Il tecnico conosce molto bene il centravanti norvegese dopo averlo affrontato da commissario tecnico dell’Italia. Proprio il bomber dell’Atletico Madrid fu uno dei protagonisti della pesante sconfitta azzurra in Norvegia, una delle serate più difficili della recente gestione del tecnico toscano.

Quella partita, però, ha confermato tutte le qualità dell’attaccante. Sorloth non è soltanto un finalizzatore da area di rigore, ma un giocatore capace di partecipare alla manovra, lavorare per la squadra e creare spazi per i compagni. Caratteristiche che avrebbero convinto il tecnico di Certaldo a insistere personalmente per il suo arrivo. La risposta positiva del norvegese rappresenta dunque un passaggio fondamentale nella costruzione della nuova Juventus.

Plusvalenze, arriva l’archiviazione

Parallelamente alle questioni di mercato, nelle ultime ore è arrivata una notizia significativa sul fronte giudiziario. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto che il GIP del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento nato dalle indagini relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2022.

La società ha precisato che il procedimento riguardava alcuni ex esponenti aziendali e non il club, che non risultava indagato. Le indagini erano collegate alle vicende delle cosiddette plusvalenze e delle manovre stipendi, temi che negli ultimi anni hanno avuto un impatto rilevante sulla storia recente bianconera. L’archiviazione rappresenta quindi una novità importante che contribuisce a fare chiarezza su uno dei capitoli più delicati vissuti dalla Juventus negli ultimi tempi.

Una Juventus che vuole guardare avanti

Tra mercato e vicende societarie, il messaggio che arriva dalla Continassa è chiaro: la Juventus vuole concentrarsi sul futuro. L’eventuale arrivo di Sorloth sarebbe il primo tassello di una squadra che dovrà aprire un nuovo ciclo dopo l’addio ormai imminente di Vlahovic. La dirigenza cerca giocatori motivati, sostenibili economicamente e funzionali alle idee di Spalletti.

Allo stesso tempo, la notizia dell’archiviazione del procedimento sul bilancio 2022 consente al club di affrontare con maggiore serenità una fase particolarmente importante della propria programmazione. Tra campo e scrivanie, la Juventus prova così a lasciarsi alle spalle le turbolenze degli ultimi anni e a costruire una nuova identità vincente.