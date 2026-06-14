Juventus, la rivoluzione di Carnevali: i nomi che vuole. E per il ds si pensa a un grande ex

La Juventus del nuovo ad punta a rilanciare l’identità italiana con Chiesa, Frattesi, Ndour e giovani talenti. Benatia tra i candidati per la dirigenza.

Un tempo c’erano Locatelli, Frattesi, Scamacca, Raspadori, Berardi, Sensi, Politano, Zaza al Sassuolo tutto italiano dei tempi d’oro con Giovanni Carnevali. Un’identità “tricolore” che ha fatto la storia del club neroverde e da cui ripartire oggi alla Juventus con l’arrivo del nuovo amministratore delegato. L’idea è quella di costruire una rosa composta da calciatori che conoscano già il campionato italiano o che rappresentino il futuro della Nazionale. Una filosofia che trova il consenso anche di Luciano Spalletti, convinto che identità e appartenenza possano fare la differenza nella crescita di un progetto vincente.

Chiesa, il ritorno che infiamma l’ambiente

Tra le possibili operazioni più suggestive c’è quella che porta a Federico Chiesa alla Juventus. L’attaccante esterno continua a mantenere un forte legame con il mondo juventino e le sue recenti parole nei confronti del club hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi.

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L’avventura al Liverpool non gli ha garantito lo spazio desiderato e il ritorno a Torino potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rilanciare la propria carriera. L’ipotesi di un prestito viene considerata la strada più praticabile qualora il club inglese decidesse di aprire alla trattativa.

Ndour, un profilo in crescita per il centrocampo

Tra i giovani osservati con maggiore interesse figura Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina viene considerato un elemento perfettamente in linea con il nuovo corso juventino grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Classe 2004, Ndour possiede qualità che gli consentono di ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo.

Una duttilità particolarmente apprezzata da Spalletti, che segue con attenzione la sua evoluzione. L’eventuale trattativa con la Fiorentina non si preannuncia semplice, ma il suo nome resta tra quelli monitorati dalla dirigenza.

Leoni, il futuro della difesa

La Juventus continua a seguire con attenzione anche Giovanni Leoni, considerato uno dei difensori più promettenti del panorama italiano.

Il club bianconero valuta da tempo il suo percorso di crescita e non esclude di approfondire i contatti nelle prossime settimane. Sullo sfondo potrebbe svilupparsi anche un dialogo con il Liverpool nell’ambito di operazioni più ampie, anche se al momento si tratta soltanto di ipotesi ancora da definire.

Kayode, energia e spinta sulla corsia

Michael Kayode resta uno dei profili più apprezzati per rinforzare le fasce. Il giovane esterno si è messo in evidenza per le sue qualità atletiche e per la capacità di coprire l’intera corsia con continuità. La Juventus continua a seguirne la crescita e potrebbe valutare un affondo qualora si presentassero condizioni economiche favorevoli. L’età e il potenziale di sviluppo rappresentano due aspetti particolarmente graditi alla dirigenza.

Frattesi resta il grande obiettivo

Tra i nomi più prestigiosi presenti sul taccuino juventino spicca quello di Davide Frattesi. Il centrocampista rappresenta il prototipo ideale del giocatore richiesto da Spalletti: dinamico, incisivo negli inserimenti e dotato di forte personalità.

Benatia tra le opzioni per la nuova dirigenza

Dopo l’addio di Damien Comolli e l’arrivo di Giovanni Carnevali in una posizione centrale nell’organigramma, la Juventus è ancora alla ricerca delle figure che completeranno la nuova struttura sportiva. Manca ancora un ds e tra i nomi emersi nelle ultime settimane figura quello di Medhi Benatia. Conclusa l’esperienza all’Olympique Marsiglia, l’ex difensore marocchino potrebbe presto intraprendere una nuova avventura professionale proprio nel club che lo ha visto protagonista da calciatore.

Tognozzi e Massara le alternative

In lizza per il ruolo di direttore sportivo anche Matteo Tognozzi che prenderebbe il posto di Marco Ottolini. Tra le alternative continua inoltre a essere preso in considerazione Frederic Massara.

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