Juventus, la Roma prepara la vendetta dopo lo sgarbo Celik: Gasperini vuole Thuram per sostituire Koné

La Roma valuta il colpo Khéphren Thuram se Manu Koné dovesse essere ceduto in Premier League. Dopo il caso Celik, i giallorossi potrebbero provare a mettere pressione alla Juventus con un'operazione di grande impatto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’asse di mercato tra Juventus e Roma potrebbe presto tornare a scaldarsi dopo il caso Zeki Celik. Il mancato rinnovo del difensore turco, che ha trovato l’accordo con i bianconeri, ha lasciato l’amaro in bocca ai giallorossi e soprattutto a Gian Piero Gasperini. Ora, però, la situazione potrebbe ribaltarsi: in caso di cessione di Manu Koné in Premier League, la Roma starebbe valutando l’assalto a Khéphren Thuram, uno dei centrocampisti più importanti della Vecchia Signora. Un’operazione complessa che rischia di infiammare ulteriormente i rapporti tra i due club.

Il caso Celik ha lasciato il segno a Trigoria

L’approdo di Zeki Celik alla Juventus è stato vissuto come un autentico smacco in casa Roma. Il difensore turco sembrava vicino al rinnovo con i giallorossi, ma l’intesa raggiunta con il club bianconero ha cambiato completamente gli scenari, lasciando la dirigenza romanista senza un elemento ritenuto prezioso per la sua duttilità. Gian Piero Gasperini contava infatti su un giocatore capace di ricoprire sia il ruolo di braccetto difensivo sia quello di esterno, motivo per cui la sua partenza ha creato un vuoto tecnico ancora da colmare. Un episodio che avrebbe inevitabilmente irrigidito i rapporti tra le due società.

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Koné può salutare: la Premier osserva da vicino

Il futuro della Roma dipende anche da quello di Manu Koné, sempre più al centro dell’interesse della Premier League. Il Manchester United avrebbe messo sul tavolo un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, mentre anche il Chelsea segue con attenzione gli sviluppi della situazione. Davanti a una proposta di tale portata, il club giallorosso potrebbe decidere di sacrificare il centrocampista francese per finanziare il resto del mercato estivo. Una sua eventuale cessione costringerebbe però la società a individuare rapidamente un sostituto di livello.

Thuram è il sogno di Gasperini

In caso di addio di Koné, il primo nome sulla lista della Roma sarebbe quello di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese della Juventus rappresenta un profilo ideale per caratteristiche fisiche, qualità tecniche e capacità di interpretare diversi ruoli nella linea mediana, aspetti particolarmente apprezzati da Gasperini. Al momento si tratta di una suggestione più che di una trattativa concreta, ma l’eventuale incasso derivante dalla cessione di Koné darebbe ai giallorossi la forza economica per tentare l’affondo. Sarebbe anche una sorta di risposta simbolica alla Juventus dopo la vicenda Celik, anche se convincere i bianconeri a privarsi di uno dei propri titolari appare tutt’altro che semplice.

Non solo Thuram: c’è anche la pista Danilo

Nel caso in cui la pista che porta a Thuram dovesse rivelarsi impraticabile, la Roma avrebbe già individuato un’alternativa. Si tratta di Danilo del Botafogo, centrocampista classe 2001 che si è messo in evidenza nell’ultima stagione brasiliana grazie anche a un buon contributo realizzativo. Il profilo piace per dinamismo e capacità di inserirsi in zona gol, ma al momento resta una soluzione più defilata rispetto al sogno rappresentato dal giocatore della Juventus. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione legata a Koné, destinata a influenzare l’intero mercato giallorosso.