Juventus: la situazione di Emre Can

Il centrocampista della Juventus Emre Can è attualmente in Germania, in attesa dell’esito dei test che accerteranno l'entità del suo problema alla tiroide. Nella migliore delle ipotesi il giocatore bianconero potrebbe riprendere immediatamente ad allenarsi e rientrare nel giro di pochi giorni.

Il rischio è però quello che il tedesco debba sottoporsi a un'operazione per risolvere definitivamente il problema. In questo caso lo stop previsto per l'ex Liverpool sarebbe di almeno due mesi.

“Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico” aveva comunicato la società bianconera pochi giorni fa sulla situazione del proprio calciatore.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 23:35