Juventus, la terza maglia scatena i social. E non solo

Macchie nere su sfondo arancione, una novità assoluta per la Juventus. Madama utilizzerà tali colori nella terza maglia per l’imminente stagione 2020-2021, al via a metà settembre. Colori che ricordano quelli dell’Hull City, che ha prontamente rimarcato la somiglianza via social.

Tramite twitter, infatti, il club militante in Championship, ma con un recente passato in Premier, ha scherzato a proposito della terza maglia della Juventus, utilizzando il famoso meme dei due Spiderman che si guardando indicandosi, in virtù della loro somiglianza. E in effetti la nuova casacca del team Pirlo ricorda molto quella del club inglese.

La maglia dei campioni d’Italia, arancione con macchie nere, è stata creata ispirandosi al mondo dell’arte, con l’intenzione di unirlo a quello del design: tifosi divisi sui social per i colori scelti, meno però rispetto ad un passato che ha visto diverse casacche completamente osteggiate dai fans.

OMNISPORT | 26-08-2020 21:42