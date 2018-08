Juventus, l'abbondanza diventa un caso: lo sfogo del grande escluso

Si dice che il compito più difficile per il tecnico di una grande squadra sia quello di gestire lo spogliatoio, ricco di campioni e qualche volta di primattori, prima ancora che di “allenare” nel senso letterale del termine il materiale umano a disposizione. Sembra proprio questo allora la “missione” che attende Massimiliano Allegri nella prima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’arrivo dell’attaccante portoghese ha potenziato un attacco che già lo scorso anno aveva garantito un bottino di reti straordinario, oltre 100 tra tutte le competizioni, e che, ironia della sorte, nelle prime due giornate di campionato era andato in gol due volte in più rispetto al torneo appena iniziato: sette contro cinque. Trattasi di un’inezia, ma proprio l’innesto di CR7 rende la statistica più curiosa. Non allarmante, però, perché come detto da Allegri Cristiano deve solo inserirsi nei meccanismi di squadra e attendere che i compagni capiscano come servirlo. Già, ma quali giocatori? Tra Chievo e Lazio Allegri ha stravolto il reparto: attorno a Ronaldo hanno giocato a Verona Douglas Costa, Cuadrado e Dybala e contro la squadra di Inzaghi Bernardeschi e Mandzukic, con l’innesto di un centrocampista in più, soluzione che ha protetto la difesa. Proprio la panchina della Joya ha sorpreso tutti, interessato compreso: l’argentino un anno fa dopo due giornate aveva realizzato cinque gol, complice la tripletta al Genoa, mentre quest’anno è ancora a quota zero, dopo aver deluso contro il Chievo e non essere neppure entrato nell’ultima giornata.

La decisione di Allegri è maturata in extremis e ha deluso profondamente il numero 10, costretto a guardare dalla panchina l’intero debutto casalingo stagionale. "Contro la Lazio pensavo di giocare” avrebbe confidato Dybala a un compagno, come riportato da 'Il Corriere di Torino'. L’attaccante ha poi dissimulato la delusione con un tweet di complimenti alla squadra per il successo, ma il mini-caso è aperto. Del resto, l’abbondanza nell’attacco della Juventus è tale che settimanalmente ci saranno esclusi eccellenti. Si tratta solo di capire quale sia la formula giusta per stappare la macchina da gol chiamata Cristiano Ronaldo: Allegri sta facendo prove tecniche di attacco, portando nel frattempo a casa punti preziosi. Quando la formula giusta sarà stata trovata, per gli esclusi non resterà che sperare nel turnover. Intanto, il digiuno del numero 7 offre un’altra chance a Dybala: nel post-partita Allegri ha ammesso che “non è facile giocare tra le linee senza Paulo”, dichiarazione che fa pensare al rilancio da titolare dell’ex Palermo sabato contro il Parma. Chi sarà il nuovo escluso eccellente?

SPORTAL.IT | 27-08-2018 21:50