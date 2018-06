Juventus, la scelta di Perin fa discutere

L’imminente approdo di Mattia Perin nella rosa della Juventus fa discutere il mondo bianconero. Il club campione d’Italia, dopo un lungo corteggiamento, ha ultimato l’acquisto del portiere del Genoa e della Nazionale italiana, che sbarca a Torino per 12 milioni di euro più 3 di bonus. Per lui firma quadriennale e visite mediche già programmate: non indosserà la maglia numero 1 di Gianluigi Buffon, che finirà invece sulle spalle dell’estremo difensore designato come erede del portierone di Carrara, il polacco Szczesny.

L’acquisto di Perin ha scatenato un dibattito in rete tra i tifosi: tra i critici c’è chi disapprova la scelta dell’estremo difensore di Latina, che rischia di passare un anno in panchina.

Tra questi ultimi c’è anche l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, che a Tuttosport esprime le sue perplessità: “E che ci va a fare, per giocare solo la Coppa Italia? Giusto che sia Szczesny il numero uno. Fossi in Perin andrei in un’altra squadra tutta la vita, è incomprensibile come a 25 anni, da capitano del Genoa, vada alla Juve a fare il secondo portiere. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma in bianconero corre il rischio di giocare solo la Coppa Italia”.

“Non condivido la sua scelta di andare alla Juve: è il capitano del Genoa, ha 25 anni, è bravissimo: perché deve rischiare di giocare solo una parte della stagione? Fossi in lui andrei altrove, ovunque, ma non alla Juve: al Napoli, alla Roma…”, dichiara con la solita schiettezza Tacconi.

Oltre a Perin, la Juventus attende a Vinovo Emre Can. Il tedesco, andato in scadenza di contratto con il Liverpool, ha accettato l’offerta della Vecchia Signora e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche al J Medical. Sono i primi due colpi estivi dei campioni d’Italia, che inoltre accolgono il rientro dai prestiti di Pjaca, Caldara e Spinazzola.

