Juventus: l'alternativa a Milik è il pupillo di Raiola

Arkadiusz Milik continua a essere uno dei principali obiettivi della Juventus in ottica prossima stagione, ma nel caso in cui l'operazione per il polacco del Napoli dovesse complicarsi è già spuntata una nuova alternativa.

La suggerisce la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui i bianconeri avrebbero messo nel mirino un giovane attaccante che già ha trovato il modo di farsi apprezzare con la maglia del PSV tanto da arrivare fino alla nazionale olandese.

Si tratta di Donyell Malen, classe 1999 in grado di disimpegnarsi in tutte le posizioni dell'attacco. Il suo procuratore è Mino Raiola, e proprio quest'ultimo potrebbe ricavarsi un ruolo importante nell'eventuale arrivo in serie A di un altro dei suoi tanti assistiti.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 10:41