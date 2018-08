Juventus, l'amaro sfogo della moglie di Marchisio

L'improvvisa rescissione del contratto di Claudio Marchisio con la Juventus non ha colto di sorpresa tanti tifosi ed addetti ai lavori: da tempo era noto che le continue panchine avevano creato malumore tra il Principino e la società bianconera dopo oltre 20 anni di idillio. La moglie dell'ex bandiera della Juventus, Roberta Sinopoli, su Instagram ha lanciato una frecciata alla società torinese: "Nel calcio e nel cinema meglio essere rimpianti che sopportati. Parole sante!", ha scritto, riprendendo le parole di Michele Placido in un'intervista a Tuttosport.

Sempre la compagna di Marchisio alcuni mesi fa aveva fatto affiorare per la prima volta i contrasti tra il giocatore e i bianconeri, quando dopo un derby in cui suo marito non era sceso in campo aveva commentato così: "La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, passando quella si trasforma".

Marchisio, che lascia la Vecchia Signora dopo 25 anni, potrebbe accasarsi al Montreal Impact ma aspetta un'offerta prestigiosa in Europa.

"Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre", ha scritto sui social dopo l'ufficializzazione dell'addio.

Così il dg Marotta sulla questione: "Non è dipesa dalla Champions, visto che essendo 'nato' da noi non era condizionato dall'inserimento nella lista, ma è nata da un confronto spontaneo e rispettoso tra noi e il giocatore sullo scenario in cui lui era inserito. C'era una difficoltà di giocare maggiore rispetto al passato, era rispettoso da parte nostra dirlo e così lui ha preferito trovare un'altra soluzione, non so quale sia e forse non lo sa neanche lui, ma il rapporto si è chiuso in modo molto corretto. Siamo grati a lui in termini sportivi e umani, per carisma e personalità. Il gioco del calcio è fatto di queste dinamiche, bisogna prenderne atto e non dolersene più di tanto".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 19-08-2018 18:40