Juventus-Lazio, bufera su Guida: annulla il gol a Koopmeiners ma si perde il rigore su Cabal, Marelli chiarisce

Proteste dei bianconeri per un doppio episodio che si è registrato al 25': nel mirino delle critiche finiscono l'arbitro napoletano e il Var, tifosi scatenati sui social

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Polemiche all’Allianz Stadium per un doppio episodio capitato al 25’ del primo tempo del posticipo domenicale tra Juventus e Lazio. I bianconeri alzano la voce per un gol annullato a Koopmeiners e, pochi secondi prima, per il rigore negato da Guida in seguito a un intervento di Gila su Cabal. A fare chiarezza l’esperto di Dazn, Luca Marelli.

Juventus-Lazio: rigore negato a Cabal

La squadra di Spalletti ha protestato non poco per un intervento in scivolata di Gila ai danni di Cabal che stava penetrando in area. Il contatto è perso netto, ma il direttore di gara ha lasciato continuare il gioco anziché fischiare il rigore. L’azione è proseguita con il gol di Koopmeiners dal limite che ha fatto letteralmente esplodere lo Stadium.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sembrava la fine di un incubo per l’olandese, oggetto misterioso da 60 milioni di euro e lontano parente del calciatore ammirato a Bergamo con la casacca dell’Atalanta. In realtà, però, la gioia del centrocampista trasformato difensore dall’ex ct della Nazionale è durata pochissimi istanti, perché la sua rete è stata annullata.

Perché è stato annullato il gol a Koop

Sulla conclusione velenosa di Koopmeiners, che si è insaccata nell’angolino alla destra di Provedel, si è registrato il fuorigioco di Thuram. Nessun dubbio in merito: il francese figlio d’arte salta sul pallone e, dunque, impatta sulla dinamica dell’azione finendo per ostacolare l’intervento del portiere della Lazio.

I calciatori della Juventus, però, sono furibondi con Guida non tanto per il gol non convalidato quanto per il precedente rigore non assegnato.

Marelli fa chiarezza sui due episodi

L’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli, concorda con l’operato di arbitro e Var sulla rete annullata all’olandese. “Thuram è in fuorigioco, salta sul pallone e passa davanti a Provedel quando parte il tiro: il gol è annullato correttamente”. Di tutt’altro avviso, invece, sul contatto tra Gila e Cabal.

“Si tratta di un classico intervento negligente, e non conta il fatto che Cabal abbia già scaricato il pallone. Gila entra direttamente su Cabal: a mio parere commette fallo da rigore”.

Bufera social su Guida: tifosi scatenati

L’arbitro di Torre Annunziata finisce sul banco degli imputati. Sono feroci le proteste dei tifosi della Juventus sui social. “Partita indirizzata da Guida e dal Var con quel rigore solare non concesso su Cabal. Chiudete tutto, buonanotte” sbotta Santo su X. “Guida imbarazzante sul rigore non concesso” rincara Maurizio. “La Juve concorre col Napoli ed è diretta da Guida e come Avar Maresca, entrambi napoletani che non arbitrano il Napoli per vivere sereni” commenta John.

“Guida per il solo fatto di non voler arbitrare il Napoli per la serenità sua e della famiglia non può arbitrare in Serie A” afferma Massimo. Sulla stessa lunghezza d’onda Rid: “Il problema di Guida è di credibilità. Uno che fa quelle dichiarazioni non può arbitrare in Serie A indipendentemente che prenda decisioni giuste o sbagliate. Quelle dichiarazioni pesano come macigni sulla serenità sua e nostra. Un anno sabbatico gli farebbe bene”.