Juventus-Lazio: formazioni ufficiali. Koopmeiners e Coinceicao, le scelte di Spalletti e la risposta di Sarri

Occhi puntati sull’Allianz Stadium: la 24esima giornata di Serie A propone il big match tra Juventus e Lazio. I bianconeri per consolidare il quarto posto, i biancocelesti per provare i rilanciarsi in chiave Europa dopo settimane turbolente. Spalletti e Sarri hanno sciolto gli ultimi dubbi, ecco le formazioni ufficiali: le scelte su Koopmeiners, Coinceicao, Yildiz e Romagnoli.
In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno rese note a breve, facciamo il punto sul cammino delle due squadre. La Juventus punta a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia dall’Atalanta con l’obiettivo di dar seguito alla doppia vittoria in campionato contro Napoli e Parma.
C’è un quarto posto da difendere a tutti i costi per cui contro l’ex Sarri è vietato concedersi nuovi passi falsi. La Lazio ha ritrovato i 3 punti col successo all’ultimo respiro contro il Genoa, ma sulla sponda biancoceleste del Tevere il clima è rovente. Il mercato di gennaio ha scatenato la protesta dei tifosi contro Lotito e il caso Romagnoli non ha certo contribuito a rasserenare l’ambiente. Tutt’altro.
Spalletti pensa di tornare al 3-4-2-1, riportando Koopmeiners in difesa come braccetto di sinistra. L’olandese è in vantaggio su Gatti per giocare dal primo minuto nella linea a 3 posta a protezione di Di Gregorio che sarà completata da Bremer e Kalulu.
Sulle corsie laterali spazio a McKennie e Cambiaso, mentre in mediana agiranno Locatelli e Thuram. Conceicao verso la panchina: Miretti più di Boga con Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2030, al servizio di David.
Nessun dubbio sul modulo: Sarri non rinuncia mai al 4-3-3, suo marchio di fabbrica. Davanti a Provedel giocheranno Marusic, Gila, Romagnoli, al centro di un vero e proprio giallo di mercato e favorito su Provstgaard, e Nuno Tavares.
In mezzo al campo il tecnico di Figline Valdarno sceglie Basic, Cataldi e Taylor. Isaksen la spunta su Cancellieri, Pedro dall’altro lato e Maldini jr confermato al centro dell’attacco nel suo nuovo ruolo di falso nueve.
Le probabili formazioni:
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri