Juventus-Lazio: formazioni ufficiali. Koopmeiners e Coinceicao, le scelte di Spalletti e la risposta di Sarri

All’Allianz Stadium va in scena il big match della 24esima giornata: i bianconeri puntano a consolidare il quarto, ecco come giocheranno le due squadre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Occhi puntati sull’Allianz Stadium: la 24esima giornata di Serie A propone il big match tra Juventus e Lazio. I bianconeri per consolidare il quarto posto, i biancocelesti per provare i rilanciarsi in chiave Europa dopo settimane turbolente. Spalletti e Sarri hanno sciolto gli ultimi dubbi, ecco le formazioni ufficiali: le scelte su Koopmeiners, Coinceicao, Yildiz e Romagnoli.

Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno rese note a breve, facciamo il punto sul cammino delle due squadre. La Juventus punta a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia dall’Atalanta con l’obiettivo di dar seguito alla doppia vittoria in campionato contro Napoli e Parma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è un quarto posto da difendere a tutti i costi per cui contro l’ex Sarri è vietato concedersi nuovi passi falsi. La Lazio ha ritrovato i 3 punti col successo all’ultimo respiro contro il Genoa, ma sulla sponda biancoceleste del Tevere il clima è rovente. Il mercato di gennaio ha scatenato la protesta dei tifosi contro Lotito e il caso Romagnoli non ha certo contribuito a rasserenare l’ambiente. Tutt’altro.

La scelta su Koopmeiners, Yildiz c’è

Spalletti pensa di tornare al 3-4-2-1, riportando Koopmeiners in difesa come braccetto di sinistra. L’olandese è in vantaggio su Gatti per giocare dal primo minuto nella linea a 3 posta a protezione di Di Gregorio che sarà completata da Bremer e Kalulu.

Sulle corsie laterali spazio a McKennie e Cambiaso, mentre in mediana agiranno Locatelli e Thuram. Conceicao verso la panchina: Miretti più di Boga con Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2030, al servizio di David.

Romagnoli, Maldini: come giocherà Sarri

Nessun dubbio sul modulo: Sarri non rinuncia mai al 4-3-3, suo marchio di fabbrica. Davanti a Provedel giocheranno Marusic, Gila, Romagnoli, al centro di un vero e proprio giallo di mercato e favorito su Provstgaard, e Nuno Tavares.

In mezzo al campo il tecnico di Figline Valdarno sceglie Basic, Cataldi e Taylor. Isaksen la spunta su Cancellieri, Pedro dall’altro lato e Maldini jr confermato al centro dell’attacco nel suo nuovo ruolo di falso nueve.

Juventus-Lazio: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: