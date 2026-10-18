Juventus-Lazio, formazioni ufficiali, le scelte di Spalletti su Woltemade, Boga e Sarr

La Juventus ospita la Lazio all’Allianz Stadium, Spalletti cambia alcune pedine, mentre Gattuso conferma il tridente offensivo con Noslin al centro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus affronta la Lazio domenica 18 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium, in una sfida importante per il cammino delle due squadre in campionato. I biancocelesti arrivano a Torino con la possibilità di agganciare l’Inter in vetta alla classifica, forti di un avvio di stagione da record dopo le prime sei giornate. I bianconeri cercano invece un risultato positivo davanti al proprio pubblico, con Luciano Spalletti costretto a seguire la partita dalla tribuna per squalifica. Il tecnico cambia alcune pedine rispetto alle ultime uscite, puntando anche su Zhegrova dal primo minuto e su Kolo Muani al centro dell’attacco. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

La partita mette di fronte due squadre con obiettivi ambiziosi e un avvio di campionato differente. La Lazio di Gennaro Gattuso si presenta all’Allianz Stadium dopo aver conquistato risultati importanti nelle prime sei giornate, che le hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica insieme all’Inter. I biancocelesti vogliono confermare il proprio momento positivo anche in trasferta, affidandosi a un centrocampo dinamico e a un tridente capace di creare pericoli. La Juventus, dal canto suo, cerca punti preziosi per restare agganciata alle prime posizioni e sfruttare il fattore campo. L’assenza in panchina di Spalletti, squalificato dopo la querelle con Pisacane, rende ancora più importante la gestione della partita da parte dello staff bianconero.

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Zhegrova dal primo minuto

Per la Juventus sono previste alcune modifiche nell’undici titolare. In difesa, Celik parte dal primo minuto sulla corsia laterale, mentre al centro della retroguardia ci sono Bremer e Lucumi davanti a Vicario. A centrocampo, Spalletti punta sulla coppia formata dal confermatissimo Sarr e da Douglas Luiz, chiamata a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Sulla trequarti trova spazio Zhegrova, pronto a sfruttare la propria abilità nell’uno contro uno per creare superiorità numerica. Accanto a lui agiscono McKennie e Nico Gonzalez, incaricati di sostenere la manovra offensiva e rifornire l’attaccante centrale. Resta fuori, dunque, Conceicao dopo le polemiche post sostituzione contro il Celta Vigo. Panchina anche per Boga che per il tecnico non ha più di mezz’ora nelle gambe e per Woltemade.

Kolo Muani guida l’attacco bianconero

La principale novità della Juventus riguarda il reparto avanzato, dove Kolo Muani viene scelto come riferimento offensivo. Il francese arriva da segnali incoraggianti, dopo essersi sbloccato a Cagliari e in Europa League, e cerca continuità anche contro la Lazio. Il suo compito sarà quello di attaccare la profondità, tenere impegnati i centrali avversari e finalizzare il lavoro dei trequartisti. La presenza di Zhegrova e Nico Gonzalez sulle corsie offensive offre alla Juventus diverse soluzioni per creare occasioni, mentre McKennie può inserirsi negli spazi lasciati dalla difesa biancoceleste. Con Spalletti squalificato, la squadra è chiamata a mettere in pratica le indicazioni preparate durante la settimana e a trovare rapidamente il giusto equilibrio.

Lazio, Gattuso conferma Noslin al centro del tridente

La Lazio risponde con il 4-3-3, affidandosi a Mandas tra i pali e a una linea difensiva composta da Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares. A centrocampo Gattuso conferma Frattesi, Belahyane e Taylor. In attacco spazio a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Noslin al centro del tridente, preferito a Pinamonti nonostante il gol segnato da quest’ultimo nella precedente giornata. I biancocelesti puntano così sulla velocità degli esterni e sulla mobilità del centravanti per provare a mettere in difficoltà la Juventus.

Juventus-Lazio: formazioni ufficiali