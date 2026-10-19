Juventus-Lazio, moviola: gol annullato e rigore negato ma l’errore grave di Massa è un altro

La prova dell’arbitro Massa allo Stadium in serie A analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto ligure ha ammonito due laziali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova energica di Massa nel posticipo serale di serie A: il fischietto ligure sbaglia poco o niente, soprattutto negli episodi chiave ma si perde un giallo a Taylor che avrebbe potuto essere pesante. Vediamo cosa è successo all’Allianz Stadium.

Juve-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ minuto la Juve segna ma il gol viene annullato a Kolo Muani per fuorigioco, dopo un breve silent check anche il VAR conferma la posizione di offside del francese. Ancora proteste bianconere al 34′ quando Nico Gonzalez chiede un rigore per un contatto con Taylor, per Massa non c’è niente. I piedi effettivamente si erano incrociati e ci stava il fallo per la Juventus (ma fuori area) e il cartellino giallo per Taylor per l’irregolarità.

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I tre gol della Lazio

Al 37′ è invece valida la rete di Provstgaard che svetta su Bremer e di testa insacca alle spalle di Vicario. Primo giallo al 41′, è per Taylor per aver ritardato la rimessa in gioco del pallone. Sarebbe stato il secondo, con conseguente espulsione. Ammonito anche Zaccagni al 48′ per un intervento considerato troppo ruvido su Nico Gonzalez. Valido al 66′ il raddoppio di Isaksen che, su assist di Nuno Tavares, infila il pallone nell’angolino basso di destra. All’89’ il tris di Dele-Bashiru e dopo 4′ di recupero finisce 0-3.

La moviola di Cesari

A chiarire i casi dubbi è l’esperto di Mediaset Graziano Cesari che spiega: “Massa molto molto bene, non è la prima volta per lui in questo campionato. Al 24′ il gol annullato a Kolo Muani, l’ultimo a toccarlo è Nico Gonzalez poi la palla arriva al francese che segna è facile anche per l’assistente nonostante tanti tocchi che non si tratta di giocate, la linea del pallone è più lontana dal calciatore rispetto a quella della porta, giusto annullare. Al 34′ Nico chiede un rigore per un contatto con Taylor, c’è un intreccio di gambe con Gonzalez che continua la sua corsa, per me non c’è niente ma stiamo comunque parlando di un episodio avvenuto fuori dall’area di rigore”.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa, la scelta perJuve-Lazio, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Ultima uscita in A per Roma-Inter.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti con IV ufficiale: Maresca, al V.A.R. Meraviglia e all’A.V.A.R.: Aureliano, l’arbitro del match ha ammonito Taylor e Zaccagni.