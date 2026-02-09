Juventus-Lazio, moviola: i rigori negati sono due ma c’è un dubbio anche sul recupero eccessivo

La prova dell’arbitro campano Guida allo Stadium nel posticipo di serie A analizzata al microscopio dagli esperti di Mediaset e Dazn Cesari e Marelli

Marco Guida, la scelta per Juve-Lazio, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in Fiorentina-Cagliari, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Guida con Juventus e Lazio

Erano ventotto i precedenti di Guida con la Juventus, a fronte di diciassette successi, nove pari e due sconfitte. Con i biancocelesti, Guida si era incrociato trenta volte, tra Serie A e coppa Italia: undici successi, sette pareggi, dodici sconfitte.

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bindoni con Marchetti IV uomo, Mazzoleni al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Taylor, Romagnoli.

Questi gli episodi dubbi della gara. Pronti, via e c’è subito una protesta. Al 1′ David entra in area dopo meno di 10 secondi e, su un rimpallo, la palla colpisce la mano di Marusic. Si gioca. Al 25′ intervento in scivolata di Gila ai danni di Cabal che stava penetrando in area. Il contatto è perso netto, ma il direttore di gara ha lasciato continuare il gioco anziché fischiare il rigore. Il Var non interviene. L’azione è proseguita con il gol di Koopmeiners dal limite ma la rete è stata annullata per fuorigioco di Thuram.

Primo giallo al 33′, è per Taylor per fallo a centrocampo su McKennie.Al 59′, sullo 0-2, segna di testa McKennie, gol valido con Cambiaso in posizione regolare. All’80 ammonito Romagnoli per fallo su Boga. McKennie all’81’, in netta posizione di fuorigioco, segna di tacco la rete del possibile 2-2, approfittando del cross di Kalulu. Corretto annullare il gol. Al 96′ c’è il 2-2 con il gol di Kalulu, regolare. Qualche dubbio sui 6′ di recupero ma finisce così Juve-Lazio.

Sui casi dubbi della gara interviene a far chiarezza l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari, che a Canale 5 dice: “Dirige Guida che è il nostro miglior arbitro, vediamo il primo episodio, 20” di gioco David protesta per un mani di Marusic ma non c’è niente, è un rimpallo involontario, meglio archiviare subito. Secondo episodio, si vede Cabal a terra e il tiro di Koopmeiners per fuorigioco di Thuram in fuorigioco inoltre non permette a Provedel di intervenire. Sul fallo a Cabal si parla di imprudenza o negligenza? Il Var non può intervenire a meno che non ci sia un cartellino giallo, decide quindi l’arbitro di campo”.

A Dazn invece ecco la spiegazione di Luca Marelli: “Thuram è in fuorigioco, salta sul pallone e passa davanti a Provedel quando parte il tiro: il gol è annullato correttamente”. Di tutt’altro avviso, invece, sul contatto tra Gila e Cabal. “Si tratta di un classico intervento negligente, e non conta il fatto che Cabal abbia già scaricato il pallone. Gila entra direttamente su Cabal: a mio parere commette fallo da rigore”.