Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Lazio di Serie A 2025-26, 24a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità del match.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

JuventusLazio è una sfida dal profumo d’Europa della 24a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45. I bianconeri sono 4° con 45 punti (13 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 39 gol fatti, 18 subiti) e difendono la corsa Champions. I biancocelesti inseguono da 8° con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 24 reti segnate, 21 incassate) e puntano a rilanciarsi in zona Europa. Un big match che promette intensità: casa imbattuta per Juventus, Lazio solida ma poco prolifica fuori.


Probabili formazioni di Juventus-Lazio

A poche ore dal via, la Juventus dovrebbe confermare un 4-2-3-1 elastico: in difesa l’asse KaluluBremerKoopmeinersCambiaso darebbe fisicità e prime uscite pulite. In mezzo, regia a Locatelli con Thuram a supporto; sulla trequarti si va verso Miretti, McKennie e Yildiz dietro a David. Pesa l’assenza di Vlahovic, mentre Milik e Conceição restano in dubbio: opzione rotazioni a gara in corso. La Lazio propenderebbe per un 4-3-3 di gestione: corsie a Marusic e Nuno Tavares, centrali GilaRomagnoli. In cabina Cataldi, con Taylor e Basic mezzali. Davanti, possibile tridente con Isaksen, Cancellieri e Pedro. Out Lazzari e Zaccagni, squalificato Pellegrini. Potrebbe essere partita da dettagli e palle inattive.

  • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Miretti, McKennie, Yildiz; David.

V:Sport

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Pedro.

V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Lazio

Le scelte dei tecnici sono condizionate da alcune assenze di peso. Nella Juventus resta fuori Vlahovic, con Milik non al meglio e Conceição ai box: attacco ridisegnato ma con soluzioni dalla panchina. In difesa da valutare Kelly. In casa Lazio mancano spinta e strappi: out Lazzari e Zaccagni, oltre al lungo degente Gigot; a sinistra pesa la squalifica di Pellegrini. Rotazioni sugli esterni e gestione dei ritmi potrebbero essere decisive.

  • Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Kelly (problema fisico), Conceição (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
  • Lazio – Infortunati: Lazzari (infortunio al polpaccio), Zaccagni (stiramento addominale), Gigot (infortunio alla caviglia). Squalificati: Pellegrini (squalifica per cumulo di gialli).

Le ultime partite giocate

La Juventus arriva lanciatissima: quattro vittorie nelle ultime cinque, con porta spesso al sicuro e margini importanti. La Lazio alterna colpi esterni e frenate interne, con produzione offensiva in calo fuori casa ma buona tenuta difensiva. Trend che preannuncia equilibrio, con l’inerzia dalla parte bianconera.

Juventus ok ok ko ok ok
Lazio x ok ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha totalizzato 12 punti; la Lazio ne ha raccolti 8. Dettaglio risultati:

  • Juventus

Sassuolo-Juventus 0-3; Juventus-Cremonese 5-0; Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4.

  • Lazio

Lazio-Fiorentina 2-2; Verona-Lazio 0-1; Lazio-Como 0-3; Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2.

L’arbitro di Juventus-Lazio

Direzione affidata a Guida; assistenti Peretti e Bindoni, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Maresca. In questa Serie A 2025-26 Marco Guida ha diretto 11 gare: 7 rigori assegnati, 43 ammonizioni e nessun rosso, con una media di 3,9 gialli a partita e circa 6,6 falli per cartellino. Profilo esperto, gestione severa in area.

Informazioni interessanti sul match

Dossier ricco per una classica del nostro campionato. Nelle ultime stagioni il confronto tra Juventus e Lazio si è riequilibrato, ma allo Stadium i bianconeri hanno spesso trovato ritmo e gol, complice un ruolino interno impeccabile. I biancocelesti, invece, lontano da Roma segnano col contagocce e cercano concretezza nelle ripartenze. Occhio ai finali: la Lazio ama colpire nel recupero, mentre la Juventus è tra le più impermeabili oltre il 90°. Curiosità da capitano: per Pedro è la gara numero 150 in A con la maglia biancoceleste; tra i protagonisti attesi spicca Bremer, difensore con numeri da centrocampista in produzione offensiva. Anche le corsie potrebbero indirizzare il match: i cross bianconeri sono un’arma costante, contro una Lazio che tende a cercare soluzioni più interne e manovrate. Storico, forma e dettagli tattici promettono un confronto a scacchi.

  • Equilibrio recente: nelle ultime otto di A tra Juventus e Lazio, tre vittorie per parte e due pareggi; in precedenza dominio bianconero.
  • All’andata finì 1-0 per la Lazio: doppio successo stagionale biancoceleste sui bianconeri sarebbe evento che manca dal 1942/43.
  • Allo Stadium la Juventus segna da 12 gare di fila alla Lazio (media 2,3 a partita) e ha vinto le ultime tre interne contro i biancocelesti.
  • Juventus imbattuta in casa (7V, 4N): solo Inter ha segnato più in partite interne, difesa di livello con pochi gol concessi.
  • In trasferta la Lazio ha il minimo bottino di gol della A: appena sei reti in 11 uscite.
  • Volata bianconera: sette successi nelle ultime nove di campionato, con 21 gol realizzati nel periodo.
  • Contrasti di stile: la Lazio è la squadra che crossa meno su azione; la Juventus è tra quelle che alzano più palloni in area.
  • Finali incandescenti: la Lazio è la regina dei gol oltre il 90′; la Juventus non ha ancora incassato reti nel recupero.
  • Tappa storica per Pedro: 150 presenze in A con la Lazio, traguardo da veterano d’élite.
  • Bremer incide in avanti: già a quota cinque partecipazioni-gol in stagione (tre reti, due assist), primato personale e dato da top difensore.

Le statistiche stagionali di Juventus e Lazio

La Juventus produce e capitalizza: 39 gol segnati, 18 subiti, possesso medio 57,3% e precisione al tiro del 52,5%. La Lazio resta squadra da gestione: 24 gol fatti, 21 concessi, possesso 51,1% e accuracy al tiro del 46,2%. Clean sheet: 9 per i bianconeri, 11 per i biancocelesti. Differenza marcata tra rendimento interno Juve e difficoltà realizzative esterne della Lazio.

Marcatori e singoli: Juventus, capocannoniere Yildiz (8), poi David (5). Miglior assistman: Yildiz e David (4). Più ammoniti: Locatelli e McKennie (4); rosso: Cambiaso (1). Clean sheet: Di Gregorio 9. Lazio, miglior marcatore Cancellieri (3, a pari con Cataldi e Zaccagni); miglior assistman Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni e Guendouzi (6); diversi rossi a quota 1 (Gila, Marusic, Guendouzi, Basic, Noslin, Zaccagni). Clean sheet: Provedel 11.

Juventus Lazio
Partite giocate 23 23
Vittorie 13 8
Pareggi 6 8
Sconfitte 4 7
Gol fatti 39 24
Gol subiti 18 21
Possesso palla (%) 57,3 51,1
Tiri in porta 138 90
Precisione tiri (%) 52,5 46,2
Clean sheet 9 11
Cartellini gialli 30 47
Cartellini rossi 1 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Juventus-Lazio?

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45.

Dove si gioca Juventus-Lazio?

All’Allianz Stadium di Torino.

Chi è l’arbitro di Juventus-Lazio?

L’arbitro è Marco Guida; assistenti Peretti e Bindoni, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Maresca.

Juventus-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Parma
Lecce - Udinese
Sassuolo - Inter
Juventus - Lazio
SERIE B:
Monza - Avellino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio