Juventus-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Lazio è una sfida dal profumo d’Europa della 24a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45. I bianconeri sono 4° con 45 punti (13 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 39 gol fatti, 18 subiti) e difendono la corsa Champions. I biancocelesti inseguono da 8° con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 24 reti segnate, 21 incassate) e puntano a rilanciarsi in zona Europa. Un big match che promette intensità: casa imbattuta per Juventus, Lazio solida ma poco prolifica fuori.
- Probabili formazioni di Juventus-Lazio
- Gli indisponibili di Juventus-Lazio
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Lazio
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juventus e Lazio
Probabili formazioni di Juventus-Lazio
A poche ore dal via, la Juventus dovrebbe confermare un 4-2-3-1 elastico: in difesa l’asse Kalulu–Bremer–Koopmeiners–Cambiaso darebbe fisicità e prime uscite pulite. In mezzo, regia a Locatelli con Thuram a supporto; sulla trequarti si va verso Miretti, McKennie e Yildiz dietro a David. Pesa l’assenza di Vlahovic, mentre Milik e Conceição restano in dubbio: opzione rotazioni a gara in corso. La Lazio propenderebbe per un 4-3-3 di gestione: corsie a Marusic e Nuno Tavares, centrali Gila–Romagnoli. In cabina Cataldi, con Taylor e Basic mezzali. Davanti, possibile tridente con Isaksen, Cancellieri e Pedro. Out Lazzari e Zaccagni, squalificato Pellegrini. Potrebbe essere partita da dettagli e palle inattive.
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Miretti, McKennie, Yildiz; David.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Pedro.
Gli indisponibili di Juventus-Lazio
Le scelte dei tecnici sono condizionate da alcune assenze di peso. Nella Juventus resta fuori Vlahovic, con Milik non al meglio e Conceição ai box: attacco ridisegnato ma con soluzioni dalla panchina. In difesa da valutare Kelly. In casa Lazio mancano spinta e strappi: out Lazzari e Zaccagni, oltre al lungo degente Gigot; a sinistra pesa la squalifica di Pellegrini. Rotazioni sugli esterni e gestione dei ritmi potrebbero essere decisive.
- Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Kelly (problema fisico), Conceição (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Lazio – Infortunati: Lazzari (infortunio al polpaccio), Zaccagni (stiramento addominale), Gigot (infortunio alla caviglia). Squalificati: Pellegrini (squalifica per cumulo di gialli).
Le ultime partite giocate
La Juventus arriva lanciatissima: quattro vittorie nelle ultime cinque, con porta spesso al sicuro e margini importanti. La Lazio alterna colpi esterni e frenate interne, con produzione offensiva in calo fuori casa ma buona tenuta difensiva. Trend che preannuncia equilibrio, con l’inerzia dalla parte bianconera.
|Juventus
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
|Lazio
|x
|ok
|ko
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha totalizzato 12 punti; la Lazio ne ha raccolti 8. Dettaglio risultati:
- Juventus
Sassuolo-Juventus 0-3; Juventus-Cremonese 5-0; Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4.
- Lazio
Lazio-Fiorentina 2-2; Verona-Lazio 0-1; Lazio-Como 0-3; Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2.
L’arbitro di Juventus-Lazio
Direzione affidata a Guida; assistenti Peretti e Bindoni, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Maresca. In questa Serie A 2025-26 Marco Guida ha diretto 11 gare: 7 rigori assegnati, 43 ammonizioni e nessun rosso, con una media di 3,9 gialli a partita e circa 6,6 falli per cartellino. Profilo esperto, gestione severa in area.
Informazioni interessanti sul match
Dossier ricco per una classica del nostro campionato. Nelle ultime stagioni il confronto tra Juventus e Lazio si è riequilibrato, ma allo Stadium i bianconeri hanno spesso trovato ritmo e gol, complice un ruolino interno impeccabile. I biancocelesti, invece, lontano da Roma segnano col contagocce e cercano concretezza nelle ripartenze. Occhio ai finali: la Lazio ama colpire nel recupero, mentre la Juventus è tra le più impermeabili oltre il 90°. Curiosità da capitano: per Pedro è la gara numero 150 in A con la maglia biancoceleste; tra i protagonisti attesi spicca Bremer, difensore con numeri da centrocampista in produzione offensiva. Anche le corsie potrebbero indirizzare il match: i cross bianconeri sono un’arma costante, contro una Lazio che tende a cercare soluzioni più interne e manovrate. Storico, forma e dettagli tattici promettono un confronto a scacchi.
- Equilibrio recente: nelle ultime otto di A tra Juventus e Lazio, tre vittorie per parte e due pareggi; in precedenza dominio bianconero.
- All’andata finì 1-0 per la Lazio: doppio successo stagionale biancoceleste sui bianconeri sarebbe evento che manca dal 1942/43.
- Allo Stadium la Juventus segna da 12 gare di fila alla Lazio (media 2,3 a partita) e ha vinto le ultime tre interne contro i biancocelesti.
- Juventus imbattuta in casa (7V, 4N): solo Inter ha segnato più in partite interne, difesa di livello con pochi gol concessi.
- In trasferta la Lazio ha il minimo bottino di gol della A: appena sei reti in 11 uscite.
- Volata bianconera: sette successi nelle ultime nove di campionato, con 21 gol realizzati nel periodo.
- Contrasti di stile: la Lazio è la squadra che crossa meno su azione; la Juventus è tra quelle che alzano più palloni in area.
- Finali incandescenti: la Lazio è la regina dei gol oltre il 90′; la Juventus non ha ancora incassato reti nel recupero.
- Tappa storica per Pedro: 150 presenze in A con la Lazio, traguardo da veterano d’élite.
- Bremer incide in avanti: già a quota cinque partecipazioni-gol in stagione (tre reti, due assist), primato personale e dato da top difensore.
Le statistiche stagionali di Juventus e Lazio
La Juventus produce e capitalizza: 39 gol segnati, 18 subiti, possesso medio 57,3% e precisione al tiro del 52,5%. La Lazio resta squadra da gestione: 24 gol fatti, 21 concessi, possesso 51,1% e accuracy al tiro del 46,2%. Clean sheet: 9 per i bianconeri, 11 per i biancocelesti. Differenza marcata tra rendimento interno Juve e difficoltà realizzative esterne della Lazio.
Marcatori e singoli: Juventus, capocannoniere Yildiz (8), poi David (5). Miglior assistman: Yildiz e David (4). Più ammoniti: Locatelli e McKennie (4); rosso: Cambiaso (1). Clean sheet: Di Gregorio 9. Lazio, miglior marcatore Cancellieri (3, a pari con Cataldi e Zaccagni); miglior assistman Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni e Guendouzi (6); diversi rossi a quota 1 (Gila, Marusic, Guendouzi, Basic, Noslin, Zaccagni). Clean sheet: Provedel 11.
|Juventus
|Lazio
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|13
|8
|Pareggi
|6
|8
|Sconfitte
|4
|7
|Gol fatti
|39
|24
|Gol subiti
|18
|21
|Possesso palla (%)
|57,3
|51,1
|Tiri in porta
|138
|90
|Precisione tiri (%)
|52,5
|46,2
|Clean sheet
|9
|11
|Cartellini gialli
|30
|47
|Cartellini rossi
|1
|7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Lazio?
-
Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Juventus-Lazio?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Lazio?
-
L’arbitro è Marco Guida; assistenti Peretti e Bindoni, IV Marchetti, VAR Mazzoleni, AVAR Maresca.
