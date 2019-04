Juventus, le combinazioni per lo scudetto. Kean fa la storia

La Juventus viene ribaltata a Ferrara dalla Spal e deve rimandare la festa scudetto. La squadra di Allegri è a +20 sul Napoli, che però ha una partita in meno: se domenica nella gara delle 18 la squadra di Ancelotti non vincerà in casa del Chievo, i bianconeri conquisteranno matematicamente il titolo e festeggeranno l'ottavo scudetto consecutivo davanti alla televisione.

Altrimenti tutto sarà rimandato a sabato prossimo, in occasione della partita all'Allianz Stadium contro la Fiorentina alle 18: la cornice ideale per festeggiare il 35esimo campionato nella storia del club bianconero. Alla Juve basta un pareggio contro i viola.

Intanto i bianconeri si godono Moise Kean, sempre più nella storia della Juve: l'attaccante di Vercelli è il più giovane giocatore nell'era dei tre punti a segnare in quattro partite consecutive in serie A, riporta la Gazzetta dello Sport. Inoltre Kean, 19 anni, è il terzo giocatore più giovane nella storia a segnare più di sei gol in Serie A con la maglia della Juventus (è a quota 7).

Queste le parole di Allegri dopo il ko di Ferrara: "I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo preso il secondo gol di inesperienza. Abbiamo avuto anche una buona reazione nel secondo tempo ma senza riuscire a pareggiare la partita. Gozzi ha fatto una buona partita anche quando è uscito Barzagli, così come Kastanos anche se fa un po' fatica da mezzala mentre Nicolussi quando è entrato ha fatto una bella partita. Ci sono risposte positive in vista di martedì. Matuidi rientrerà, Douglas Costa vedremo, Chiellini domattina vedremo se comincia a correre mentre Emre Can va molto meglio. C'era bisogno di gente che aveva motivazioni, dovevamo valutare le condizioni di Cuadrado e Barzagli. Peccato che Cuadrado sia fuori dalla lista Champions, sono contento della giornata ma dispiace perché non meritavamo la sconfitta ma l'inesperienza si paga. Chiellini? Dopo Cagliari stava bene, ha i polpacci che ogni tanto fanno cilecca e speriamo di recuperarlo al meglio".

Il record mancato: "Basta anche vincere di un punto, per fare record devi concentrarti solo su quello. Noi martedì abbiamo la partita di Champions che vale molto di più. Abbiamo fatto dei numeri impressionanti. Non è stato facile, la forza della Juventus è che quando gioca le partite le porta a casa. La squadra ha fatto risultati importanti negli scontri diretti, per vincere il campionato devi vincere trenta partite e siamo sempre arrivati a quota novanta. Ripetersi per il Napoli come l'anno scorso non era semplice, di solito gli Scudetti li vinci con qualche punto in meno".

SPORTAL.IT | 13-04-2019 18:31