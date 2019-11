Juventus, le condizioni degli infortunati

La Juventus ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori tornati acciaccati dalle Nazionali: "Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, Rabiot ha svolto allenamento differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro; Ronaldo ha svolto lavoro personalizzato".

Buone notizie per Alex Sandro: "Il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Anche per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato per il pomeriggio", si legge su Juventus.com.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 18:31