Juventus, le condizioni di Alex Sandro e Szczesny

La Supercoppa Italiana contro la Lazio si avvicina, e la Juventus riprende la preparazione dopo la vittoria ottenuta a Marassi contro la Sampdoria. Maurizio Sarri ha dovuto fare a meno di Alex Sandro, in dubbio per la gara contro i biancocelesti: il terzino brasiliano si è sottoposto a una seduta fisioterapica e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Capitolo Szczesny: l'estremo difensore polacco ha svolto un lavoro personalizzato tra palestra e campo, e resta anche lui in dubbio per la sfida di Riad per il fastidio alla spalla. Nel caso è pronto Gigi Buffon.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 16:24