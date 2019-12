Juventus: le condizioni di Szczesny

Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, la Juventus ha reso note le condizioni di Szczesny: "Gli esami effettuati questa mattina al J| Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno".

"La Juve si mette subito dietro le spalle la vittoria di ieri contro l'Udinese – continua il comunicato -, per entrare a capofitto nell'ultima settimana di lavoro del 2019: una settimana intensa, che passerà da Genova (mercoledì, contro la Samp) per concludersi con il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (in programma domenica, contro la Lazio)".

"Nel menu di questa mattina, per il gruppo al JTC, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri pomeriggio, mentre il resto della squadra è scesa in campo, svolgendo lavoro tecnico e tattico, focalizzandosi sulle conclusioni in porta e disputando poi una partitella".

SPORTAL.IT | 16-12-2019 15:27