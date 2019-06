Juventus, le conferme su Sarri arrivano da Allegri

Maurizio Sarri si avvicina a grandi passi alla panchina della Juventus.

La conferma è arrivata nelle ultime ore, quando il patron del Chelsea Roman Abramovich ha avviato i contatti con Massimiliano Allegri per sostituire il tecnico ex Napoli. Secondo il Daily Star, il livornese è in pole position per la panchina dei Blues, tanto che lo stesso allenatore ne avrebbe già parlato con qualcuno dei suoi collaboratori.

In Inghilterra non escludono altre possibilità per sostituire Sarri: uno dei nomi è quello di Frank Lampard.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 16:47