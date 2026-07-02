Il procuratore del portiere bianconero posta una storia al veleno su Instagram e rimanda i discorsi legati alla cessione ma per i fan il suo assistito è bocciato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Alla Juve servono una punta e un portiere”. Inequivocabili – e anche piuttosto scontate – le parole del neo ad della Juventus Carnevali che ha individuato le priorità sul mercato dettando le linee da seguire. Scontate le conseguenze: vanno ceduti i vari Openda, David (oltre all’addio di Vlahovic cui è scaduto il contratto) e il portiere Di Gregorio, bocciato sia da Spalletti che dai tifosi. Chi non ci sta però è l’agente dell’ex Monza che con un durissimo post sui social rivendica i meriti del suo assistito.

Lo sfogo dell’agente di Di Gregorio

Carlo Alberto Belloni, il procuratore del portiere bianconero, in una delle stories sulla pagina Instagram ella CA Sport Management, si scaglia contro la Juventus per il trattamento riservato al suo assistito e scrive: “Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti: Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero – prosegue -. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”.

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Il tweet di Ravezzani

Per il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, non ha tutti i torti come sottolinea su X/twitter scrivendo: “L’agente di Di Gregorio sbaglia i modi, ma non c’è nulla di quello che scrive che non corrisponda alla realtà. Negli ultimi due anni la Juventus ha fallito innanzitutto perché ha sbagliato totalmente la scelta di allenatori, dirigenti e attaccanti. Il resto sono auto-convincimenti dei tifosi”.

I tifosi condannano il portiere

Fioccano le reazioni sul web, i tifosi non salvano Di Gregorio, anzi: “Non sbaglia quello che scrive ma omette che Di Gregorio è una figurina o vogliamo negare l’evidenza? Cioè questo para solo ciò che gli sbatte addosso è palesemente scarso” e poi: “Come se fosse lui a dover giudicare e stesse nella posizione di poter giudicare…specialmente attaccando direttamente la squadra. Chissà che risvolto positivo avrà ‘sto colpo di genio” e anche: “Nessuno nega gli errori di dirigenti e allenatori ma seriamente non vogliamo parlare del portiere più scarso della nostra storia ?” e ancora: “Perché non lo ha detto quando c’era Comolli? Troppo facile adesso, comunque rimane un portiere mediocre”.

C’è chi scrive: “L’agente di Di Gregorio deve stare zitto, il suo assistito ad ogni tiro prende goal sembra Zoff a fine carriera quando non vedeva partire i tiri da fuori aerea ed era un problema di vista di età. Lui é giovane” e poi: “Di Gregorio non si è dimostrato portiere da Juve, come altri non si sono dimostrati giocatori all’altezza. È molto semplice, il resto sono difese d’ufficio di procuratori per i propri assistiti” e anche: “Il giocatore viene da un annata imbarazzante ed è normale ricevere critiche. Bisognerebbe saperle accettare e non fare questi teatrini. I discorsi che tocca non hanno nulla a che vedere con le papere fatte”

I tifosi sono scatenati: “L’agente di Di Gregorio sbaglia tutto, non solo i modi. Dilettante allo sbaraglio. E la società Juventus deve prendere provvedimenti e dire chiaramente al calciatore che o si dissocia dal suo agente o in ritiro non ci viene proprio”, oppure: “Sbaglia modi, tempi, parole. Sbaglia tutto. Aldilà di quello che scrive non ha un comportamento professionale. Porta l’acqua al suo mulino fregandosene del resto” e poi: “Non è compito degli agenti analizzare i problemi e le scelte della società . Iniziassero a stare nel loro campo di azione e non invadere campi che sono di altrui competenze . Pensassero ai loro assistiti e basta” e anche: “Che attacchi i compagni è indecente, e la società non ha scaricato niente su mister “becco sempre gol al 1° tiro”… semmai l’errore più grosso degli ultimi anni è stato cacciare Sczesny per affidarsi al peggior n° 1 della storia juventina, con una sedia in porta arrivavamo terzi” e infine: “Un agente di un tesserato Juve non può sparare a zero su dirigenti e colleghi. Vergognoso. Parli anche del suo assistito che ha fatto errori da scuola calcio tutto l’anno”.