Juventus, le parole di Oppini su Donnarumma scatenano i tifosi: che polemica

Il giornalista-tifoso bianconero spinge Madama a tuffarsi sul portiere in uscita dal Psg ma il popolo juventino chiude la porta a Gigio

Al posto del numero uno oggi dietro la schiena Gigio Donnarumma ha un punto interrogativo. Ieri il portiere azzurro ha visto solo in tv i suoi ormai ex compagni del Psg alzare al cielo la Supercoppa, ennesimo trofeo di una stagione d’oro della quale fino a quel momento era stato anche lui protagonista, ma non ha rilasciato commenti. Nessun like sul profilo del club con le foto della festa in bella mostra e neanche su quello degli amici rimasti, a partire da Kvara, uno dei pochi che ha manifestato solidarietà pubblica. Il domani di Donnarumma inizia oggi ma dove porterà?

Il City ci prova ma il Psg spara alto

Il suo procuratore Raiola ha spalancato le porte della Premier ma non è così scontato che ci sia un hapy end. Con il Psg va trovato l’accordo di uscita e i francesi sparano alto: dai 40 ai 50 milioni di euro per lasciarlo libero subito, nonostante vada in scadenza il prossimo giugno. Per il ricco emiro tenerlo fermo un anno sarebbe un danno relativo, senza contare che è difficile anche immaginare che l’emiro di Doha, proprietario del Psg, faccia sconti allo sceicco di Abu Dhabi, patron del City, con cui è in concorrenza, non solo nello sport.

L’Inter alla finestra

Dovesse andare a scadenza Donnarumma tornerebbe ad essere appetibile anche dalle squadre italiane, Inter in testa ma anche ora non si può escludere del tutto un inserimento last minute di altri club. E’ quello che si augura Francesco Oppini, giornalista tifoso della Juventus.

L’invito di Oppini alla Juventus

Su X/twitter il cronista, volto noto di 7 Gold, scrive: “Se non provassimo a prendere Donnarumma saremmo degli inetti, almeno provare, non riuscirci…”.

I tifosi della Juve dicono no a Donnarumma

A centinaia fioccano le reazioni sul futuro di Gigio: “Donnarumma è un altro Vlahovic così ha fatto con il Milan idem con il PSG. 15 milioni l’anno vuole, andasse pure lui in Arabia gli danno quei 15 e anche 15 cammelli” e poi: “Preferisco Digre, più giovane e stipendio più basso. E ampi margini di miglioramento. Spendiamo su altri” e anche: “Ma perdonatemi cosa vi piace di Donnarumma quando abbiamo un portiere che non fa papere e cresce giorno dopo giorno … ma chi vi capisce … x dire abbiamo il portiere della nazionale? E chi se ne frega …. Per me Di Gregorio è forte”

C’è chi scrive: “Siamo realisti, il portiere è l ultimo dei nostri problemi…e in questo momento non saremmo nemmeno nelle condizioni di provarci…andiamo avanti…Donnarumma ha già un piede e mezzo in Inghilterra” e anche: “Massì andiamo a spendere 50 mln per prendere un giocatore nell’unico ruolo in cui siamo coperti bene, diamogli 10 mln di ingaggio e poi sorprendiamoci quando a scadenza ci saranno problemi col rinnovo. mi sembra un’ottima idea” e anche: “l’unica zona di campo dove siamo tranquilli è in porta e tu vuoi spendere li per la figurina”.

Il web è scatenato: “Non dobbiamo vincere la Champions ma il campionato, e Comolli deve risolvere i problemi di Giuntoli. E ora siamo inetti se non proviamo a prendere Gigio fuori mercato?” e poi: “A me il nostro portiere non piace, considerando a cosa siamo sempre stati abituati, ma spendere tutti quei soldi in quel reparto dove penso sia l’ultimo dei problemi, mi sembra follia anche solo pensarlo” e ancora: “Credo fermamente che sia un’operazione totalmente inutile, controproducente e che non interessi per nulla alla Juve. E francamente, fosse così, ne capirei ampiamente le ipotetiche ragioni della società. Ovviamente questo è solo il mio punto di vista personale”.