Juventus, le richieste di Yildiz spaventano il club: prima grana per Ottolini

Il talento turco oltre a uno stipendio top chiede garanzie anche sul mercato prima di firmare il rinnovo di contratto, il nuovo ds già al lavoro

Di questa Juventus operaia che Luciano Spalletti sta provando a trasformare da brutto anatroccolo in cigno sa di essere l’unica vera stella. Kenan Yildiz è arrivato alla stagione della consacrazione, come leader, come erede naturale di Del Piero, come possibile bandiera per lustri. Compirà 21 anni a maggio ma il turco ha già stregato tutti, compreso l’ex ct che lo considera tra i pochi veramente inamovibili ma la trattativa per il rinnovo di contratto è in stand by e le offerte al giocatore non mancano.

Le sirene dall’estero

Sia in Premier League che in Spagna i top-club hanno messo da tempo gli occhi sul giocatore: indubbie le sue capacità come il potenziale ancora inespresso. L’assalto al Forte bianconero è già partito ma la Juve non vuol perdere il suo gioiello.. Alle parole però bisogna dar seguito con i fatti e il problema non è tanto semplice. Toccherà al neo ds Ottolini sciogliere la matassa.

Yildiz ama la Juventus

Non è in discussione la fedeltà del turco al club bianconero che l’ha svezzato in Next Gen e l’ha poi lanciato dopo pochi mesi in C in prima squadra. Un amore reciproco con Spalletti – uno che ci va sempre cauto nell’esaltare le doti dei suoi campioni (chiedere a Kvara e Osimhen cosa diceva di loro i primi tempi) – che è già totalmente infatuato del suo talento. Yildiz è “lo sparo nella notte”, il lampo che squarcia le tenebre, la fantasia al potere ma al servizio della squadra. L’ex ct sta impostando la Juve del futuro su di lui ma lui ci sarà nella Juve del futuro?

Cosa chiede Yildiz per rimanere a Torino

L’attaccante è tra i meno pagati dell’intera rosa e di quasi tutti i giocatori di serie A: il suo ingaggio è pari a un milione e 700 mila euro ma è ovvio che la Juve è pronta a riconoscerne il valore anche sullo stipendio. Una prima offerta è stata recapitata ai suoi agenti: una proposta tra i 4 e i 5 milioni, prevedendo una parte variabile legata a obiettivi personali e di squadra. Non ci siamo ancora rispetto alle richieste, balla un milioncino ma non è quello il problema principale.

Yildiz per rimanere alla Juve ha chiesto, oltre al sostanzioso aumento di stipendio, anche garanzie tecniche sul mercato. Vuole una Juve in grado di poter vincere in Italia e in Europa, vuole essere messo nelle condizioni di competere per il Pallone d’oro ed è qui che non sarà facile accontentarlo del tutto, almeno non subito. Una Juve vincente la vogliono tutti, a partire da Elkann che lo ha ribadito nella cena di Natale, ma bisogna fare i conti con le casse sociali. Ottolini ha già la sua prima grana sul tavolo..