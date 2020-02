Juventus, le ultime sulle condizioni di Pjanic

Miralem Pjanic è tornato a lavorare in gruppo e giocherà titolare contro il Lione in Champions League. Il centrocampista della Juventus ha completamente recuperato dall'infortunio e sarà subito a disposizione di Sarri, a differenza, probabilmente, di Gonzalo Higuain, ancora dolorante alla schiena.

Il Pipita ha svolto nuovamente lavoro personalizzato e in ogni caso non partirà dal 1' in Francia. Il tridente contro l'OL vedrà quindi ancora Dybala, Ronaldo e Cuadrado, mentre a centrocampo con Pjanic si giocano due posti Matuidi, Rabiot, Ramsey e Bentancur.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 15:34