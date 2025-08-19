Juventus, le uscite di Nico Gonzalez e Douglas Luiz sbloccano il mercato: e gli sceicchi non mollano Locatelli

Accordo vicino con il Nottingham Forest per il centrocampista brasiliano, al suo posto potrebbe arrivare O'Riley dal Brighton. Sullo sfondo Zeghrova e Molina, Comolli chiede almeno 40 milioni per il centrocampista italiano

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sono giorni roventi, e non tanto per le temperature: non manca molto alla chiusura del mercato, e ora tutte le società di serie A cercheranno di stringere i tempi per chiudere le trattative. La Juventus non fa eccezione, anzi.

Juventus, Douglas Luiz dice addio

Il dg Comolli si sta concentrando principalmente su due trattative che dovrebbero sbloccare il mercato bianconero: Douglas Luiz al Nottingham Forest e Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Il più vicino alla partenza sembra essere l’ex Aston Villa, desideroso di tornare in Premier League. La Juventus punta a una cessione definitiva, ma al momento l’accordo con il Nottingham manca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Douglas Luiz al Nottingham, le cifre dell’affare

Più concreta, invece, l’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto, con condizioni facilmente raggiungibili. In giornata sono previsti nuovi contatti tra i club: Marinakis, patron degli inglesi, potrebbe trattare direttamente con Comolli. Accordo per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro, con un prestito oneroso e un vincolo d’acquisto tutto sommato raggiungibile, agevole. Per il giocatore un contratto fino al 2030 da 5 milioni a stagione, più eventuali bonus.

Nico Gonzalez, spunta anche la Roma

Appare più lontana invece la chiusura della trattativa che potrebbe portare Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: la Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo per almeno 30 milioni, e sarebbe ancora in piedi l’idea di uno scambio con Nahuel Molina, chiuso all’Atletico dall’arrivo di Pubill. Entrambi i giocatori cercano continuità in vista del Mondiale, e lo scambio potrebbe accontentare tutti. In alternativa ci sarebbe la Roma: saltato ormai l’arrivo di Sancho, l’esterno argentino potrebbe finire alla corte di Gasperini.

Juve, O’Riley piace a Tudor

Sullo sfondo la questione Vlahovic, che per ora non pare avere vie di sbocco, e che non rappresenta un fattore ostativo per l’approdo di Kolo Muani. La cessione imminente di Douglas Luiz potrebbe sbloccare la trattativa per Matt O’Riley, individuato come rinforzo ideale per Tudor. Tuttavia, il Brighton non ha ricevuto offerte ufficiali e non sembra intenzionato a cederlo, anche dopo il gol su rigore nella prima giornata contro il Fulham.

Zhegrova, servono 25 milioni

Situazione simile anche per Zhegrova del Lille: il Marsiglia resta avanti, ma non ha ancora chiuso. La Juventus si è informata, senza però affondare il colpo. Zhegrova è in scadenza di contratto nel 2026 e ha deciso di non rinnovare con il club francese. Non convocato per la prima giornata di Ligue 1, anche per lui la richiesta è di 25 milioni di euro.

Locatelli piace agli sceicchi

Nelle ultime ore si sono diffuse altre due voci di mercato: per il reparto arretrato, la Juventus starebbe valutando un ritorno di Renato Veiga, che non è dispiaciuto nei sei mesi in prestito a Torino. A centrocampo, invece, va registrata l’insistenza dell’Al-Ahli per Locatelli: la Juventus ha rifiutato la prima offerta di 25 milioni, ma non da escludere che gi arabi tornino alla carica per il centrocampista. Comolli non si siede a trattare per meno di 40 milioni: se l’Al Ahli dovesse offrirli davvero, allora se ne potrebbe parlare.