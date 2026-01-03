Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Spalletti sorprende nelle scelte in attacco

Spalletti e Di Francesco (squalificato) puntano a iniziare al meglio il 2026: bianconeri a caccia della quarta vittoria di fila: le scelte dei tecnici

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Inizia dall’Allianz Stadium il 2026 della Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti ospitano il Lecce. Le scelte dei due allenatori nell’anticipo pomeridiano della 18° giornata.

Juventus-Lecce, il cammino delle due squadre

La Juve arriva alla partita col vento in poppa: la cura Spalletti sta funzionando, l’obiettivo è centrare la quarta vittoria di fila e rimanere agganciata alle posizioni di vetta. Il Lecce, pur penalizzato ingiustamente nella sua ultima partita, si presenta comunque in buone condizioni e non va sottovalutato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceicao dal 1′ con David: le scelte di Spalletti

Spalletti schiera il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali. In difesa Bremercentrale, affiancato da Kalulu sul centrodestra e da Koopmeiners nel ruolo di braccetto di sinistra. Sugli McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, mentre in mezzo al campo tocca a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti Yildiz sarà una certezza, al suo fianco c’è Conceicato. In attacco, con Vlahovic ko, il ballottaggio l’ha vinto David su Openda. Nel Lcce in panchina c’è Del Rosso perché Di Francesco è squalificato.

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti Lecce (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco (squalificato), in panchina Del Rosso

Juventus-Lecce: tutte le emozioni del match